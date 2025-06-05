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"Газпром" увеличил полезное использование попутного газа в 2024 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Показатель полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) по Группе "Газпром" составил в 2024 году 96,1 %, увеличившись на 1,4 процентных пункта, говорится в материалах компании.

"Вклад в достижение цели также вносят инвестиционные проекты: транспортировка и сдача ПНГ на газопереработку (ГПЗ) и в единую систему газоснабжения, переработка ПНГ, генерация тепловой и электрической энергии для обеспечения собственных нужд, а также закачка ПНГ в газовую шапку для поддержания пластового давления", - сообщает компания.

Также коэффициент полезного использования ПНГ вырос за счет сокращения его сжигания на предприятиях "Газпром нефти" и объектах долгосрочных рисковых операторских договоров.

Газпром Газпром нефть ПНГ
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