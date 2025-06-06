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Прибыли компаний из индекса DAX в 2026 году будут расти быстрее, чем из S&P 500

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Прибыли крупных германских компаний в следующем году будут расти быстрее, чем американских, на фоне стимулирующих мер правительства ФРГ, прогнозируют аналитики.

Ожидается, что прибыль компаний, входящих в расчет фондового индекса DAX, увеличится на 13-15% во второй половине этого года и в 2026 году, восстанавливаясь после сокращения на 2% в январе-июне этого года, по данным Bloomberg Intelligence. При этом прогноз повышения прибыли для компаний из S&P 500 в следующем году составляет 13,5%.

"Немецкий тигр просыпается, - сказал член инвестиционного комитета Carmignac Кевин Тозе. - Я надеюсь, что все больше людей будут осознавать тот факт, что рост прибыли компаний Германии в среднем в 2026 году должен быть выше, чем у американских".

Позитивные прогнозы в отношении корпоративных прибылей обусловлены, в первую очередь, оборонными компаниями, поскольку Европа наращивает затраты на укрепление армии. Ожидается, что Rheinmetall, Airbus и MTU Aero Engines обеспечат около 20% повышения прибыли в расчете на акцию для DAX во втором полугодии.

Другими локомотивами роста должны стать компании, связанные с ИИ и производством электромобилей, а также энергетическим переходом.

"Германия приобретает стратегическую значимость, поскольку инвесторы стремятся диверсифицироваться от политики США и фискальных рисков - чему способствуют стимулирующие реформы и промышленная мощь, - полагает главный инвестиционный аналитик Saxo Bank Чару Чанана. - Германия не просто оседлала волну рынка, она вступает в потенциальный политический ренессанс".

DAX с начала 2025 года повысился на 22%. Это максимальный рост среди крупнейших фондовых индексов. Сводный европейский индикатор Stoxx Europe 600 прибавил менее 9%, а S&P 500 - всего 1%. Еще два основных американских индекса Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite вообще находятся "в минусе".

DAX Airbus Германия США Bloomberg Intelligence Rheinmetall
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