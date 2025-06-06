"КАМАЗ" в 2023-24 гг. вложил в модернизацию и импортозамещение 64,3 млрд рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Объем инвестиций ПАО "КАМАЗ" в проекты импортозамещения и модернизации производства для развития нового модельного ряда К5 за два года составил 64,3 млрд рублей, сообщила компания в своем годовом отчете.

"Группа организаций "КАМАЗ", находясь под санкционным давлением, продолжает программу импортозамещения и проекты по модернизации производства и развитию нового модельного ряда. Инвестиции за 2024 год были эквивалентны 8% от выручки, что соответствует уровню прошлого года, и составили 32,474 млрд руб. (за 2023 год - 31,831 млрд руб.)", - говорится в тексте годового отчета.

Таким образом, фактический объем инвестпрограммы крупнейшего российского производителя грузовиков в 2023-2024 годах более чем в 1,5 раза превысил плановые значения, которые компания публично озвучивала, начиная с 2022 года. Эти планы предполагали, что объем инвестиций "КАМАЗа" в соответствующие годы составит примерно по 20 млрд руб.

Представитель "КАМАЗа" подтвердил "Интерфаксу", что корректировка объемов CAPEX в последние годы была связана с необходимостью обеспечения программы импортозамещения и локализации компонентов для производства камазовского модельного ряда.

В обращении председателя совета директоров "КАМАЗа" к акционерам, которое открывает годовой отчет автопроизводителя, отмечается, что компания успешно реализовала "ряд мероприятий по локализации производства комплектующих на территории РФ, по организации поставок автокомпонентов из различных дружественных стран, развитию сети поставщиков". "КАМАЗ" в настоящее время не раскрывает состав совета, и именной подписи обращение не содержит. По последним открытым данным, председателем совета оставался глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В общей сложности компанией локализовано 2,4 тыс. деталей и узлов, которые ранее поставлялись из ныне недружественных стран. Сейчас автотехника "КАМАЗ" поколения К5 производится на новой санкционно устойчивой компонентной базе. Увеличение объёма производства и развитие этого модельного ряда - одно из приоритетных направлений деятельности компании. По итогам 2024 года выпуск грузовиков поколения К5 по сравнению с 2023 годом увеличился на 26,5%, составив 6 506 единиц", - отмечается в обращении главы совета.

В обращении гендиректора "КАМАЗа" (Сергея Когогина - ИФ) сказано, что компания намерена расширять модельный ряд автомобилей К5 на санкционно устойчивой компонентной базе с улучшенными потребительскими характеристиками. "Мы планируем расширить эту перспективную линейку: создать пять семейств и несколько десятков моделей автомобилей К5. Потребители проявляют большой интерес к модельному ряду К5 на новой компонентной базе, прежде всего, к флагману линейки - магистральному тягачу КАМАЗ-54901 и тяжёлым самосвалам", - отмечает глава компании.

Как сообщалось, выручка ПАО "КАМАЗ" по МСФО в 2024 году составила 393,7 млрд руб. (+6,3%), EBITDA - 33,6 млрд руб. (-11,9%), чистая прибыль - 731 млн руб. (падение г/г в 28 раз).

"На динамику чистой прибыли существенное влияние оказал рост процентных расходов, связанный с увеличением стоимости заимствований, а также рост расходов по налогу на прибыль в связи с пересчетом налогов по новой ставке в 25%", - отмечала компания. Процентные расходы "КАМАЗа", как сообщала компания, в прошлом году выросли в 2,3 раза и составили 20,7 млрд руб.