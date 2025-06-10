Индексы США в основном выросли в понедельник

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в основном выросли в понедельник, инвесторы следили за развитием событий в мировой торговле в ожидании важных статданных на этой неделе.

США и КНР провели в Лондоне очередной раунд переговоров на высоком уровне об устранении противоречий в двусторонней торговле, сообщает Associated Press.

По данным агентства, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Хэ Лифэн, с американской стороны участвовали министр торговли США Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

"Обсуждались вопросы тарифов, экспортные ограничения на редкоземельные элементы и передовые технологии, которые вызывают озабоченность автопроизводителей и представителей других отраслей", - сообщает АР. В сообщении отмечается, что переговоры могут продолжиться во вторник.

Ожидалось, что основной темой переговоров станет вопрос об экспорте редкоземельных элементов из Китая. В апреле китайское правительство ужесточило контроль над экспортом семи редкоземельных элементов, что вызвало перебои в автопроизводстве в США и по всему миру.

В среду станут известны данные о динамике потребительских цен в США в мае. Эксперты в среднем полагают, что инфляция в стране в прошлом месяце ускорилась до 2,5% с 2,3% в годовом выражении, сообщает Trading Economics.

Акции Warner Bros. Discovery подешевели на 3% по итогам торгов, несмотря на активный рост в начале сессии после новостей о том, что медиахолдинг разделится на две компании с самостоятельным листингом, чтобы "максимально полно раскрыть потенциал бизнеса". Одна из новых компаний объединит его стриминговые активы и студии (Streaming & Studios), вторая - кабельные каналы (Global Networks), сообщил WBD.

Капитализация Paramount Global повысилась на 0,7%, Walt Disney Co. - на 1,6%.

Nvidia Corp. нарастила рыночную стоимость на 0,6%, Alphabet Inc. - на 1,5%.

Котировки акций Apple Inc. уменьшились на 1,2% в отсутствие важных заявлений на тему ИИ на ее Всемирной конференции разработчиков (WWDC), которая началась в понедельник.

Цена бумаг IonQ из сферы квантовых вычислений поднялась на 2,7%. Компания договорилась о покупке конкурирующей британской Oxford Ionics за $1,075 млрд и заявила о намерении разработать в рамках объединенной структуры самые мощные в мире квантовые компьютеры.

Финансовая компания Synchrony Financial увеличила капитализацию также на 2,7% после новостей о том, что она вновь будет выпускать кредитные карты для крупнейшего мирового ритейлера Walmart.

Акции Tesla подорожали на 4,6%, хотя аналитики Baird Equity Research ухудшили рекомендацию для бумаг автопроизводителя до "нейтрально" с "выше рынка", отметив наличие "множества поводов" для беспокойства, включая конфликт главы компании Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом.

Рыночная стоимость JPMorgan Chase & Co. повысилась на 0,4%, Microsoft Corp. - на 0,5%, Exxon Mobil - на 0,7%, Goldman Sachs Group - сократилась на 0,1%.

Qualcomm Inc. нарастил капитализацию на 4,1% после новостей о том, что британский производитель полупроводниковых компонентов Alphawave IP Group (Alphawave Semi) принял его предложение о покупке за $2,4 млрд спустя два месяца переговоров.

Бумаги оператора популярной платформы для торговли на фондовом рынке Robinhood Markets и разработчика маркетингового программного обеспечения AppLovin Corp. подешевели на 2% и 8,2% соответственно. Вопреки ожиданиям, индексный провайдер S&P Dow Jones Indices не стал включать их в S&P 500 в рамках квартального пересмотра, оставив индекс неизменным.

Dow Jones Industrial Average почти не изменился и составил 42761,76 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,08% - до 6005,88 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,31% и составил 19591,24 пункта.

Аналитики Citigroup улучшили прогноз для S&P 500 на конец текущего года до 6300 пунктов с ожидавшихся ранее 5800 пунктов. Они предполагают, что к середине 2026 года он поднимется до 6500 пунктов. Это обусловлено "оптимизмом в отношении крупных компаний США", говорится в сообщении банка.

Аналитик Morgan Stanley Майкл Уилсон также сулит хорошие перспективы американскому рынку акций благодаря улучшению прогнозов в отношении корпоративных прибылей. Он подтвердил оценку, согласно которой значение S&P 500 через двенадцать месяцев будет находиться в районе 6500 пунктов.