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Сбербанк в январе-мае увеличил чистую прибыль по РСБУ до 683 млрд руб.

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-мае 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 8,7% - до 682,9 млрд руб. по сравнению с 628,4 млрд руб. прибыли за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении банка.

В мае чистая прибыль банка выросла на 5,4% - до 140,6 млрд руб. по сравнению со 133,4 млрд руб. прибыли в мае 2024 года.

Рентабельность капитала в январе-мае текущего года составила 22,3% (годом ранее - 22,5%).

Чистые процентные доходы за 5 месяцев 2025 года составили 1 трлн 185,1 млрд руб. (+14,3%), в мае - 242,8 млрд руб. (+16,2%).

Чистые комиссионные доходы в январе-мае снизились на 0,3% - до 289,1 млрд руб., в мае - на 2,8% - до 62,6 млрд руб.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за пять месяцев текущего года составили 132,0 млрд руб. (снижение на 47,7%). В мае этот показатель вырос в 2,3 раза - до 47,7 млрд руб. с 20,5 млрд руб. годом ранее. Месячную динамику банк объясняет укреплением рубля.

Стоимость кредитного риска за январь-май 2025 года без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,3% (1,4% за аналогичный период 2024 года) и 1,7% в мае 2025 года.

Операционные расходы за 5 месяцев выросли на 13,3% - до 419,9 млрд руб., в мае - на 14% - до 92,3 млрд руб. Отношение расходов к доходам за январь-май составило 29,6% (годом ранее - 26,6%).

Базовый и основной капитал в мае текущего года снизились на 0,1% и составили 6,400 трлн руб. и 6,550 трлн руб. соответственно. Общий капитал банка за месяц вырос на 2,5% - до 7,421 трлн руб. - за счет заработанной чистой прибыли.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала снизились на 0,2 процентного пункта (п.п.) и составили 11,8% и 12,0% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала вырос на 0,1 п.п. - до 13,6%.

Сбербанк
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