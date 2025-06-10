OMV в декабре приступит к изучению геотермального потенциала в Штирии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Австрийская нефтегазовая OMV намерена с декабря 2025 года по март 2026 года провести сейсморазведочные работы для изучения геотермального потенциала Восточно-Штирийского бассейна в районе города Грац (Австрия).

Компания будет исследовать недра на глубине от 700 до 3500 метров с целью выявления потенциальных геотермальных резервуаров. Объем работ - около 900 километров. После получения сейсмических данных, во второй половине 2026 года, планируется пробурить разведочную скважину.

"Если предполагаемый геотермальный потенциал подтвердится, OMV вместе с Energie Steiermark и Energie Graz планирует долгосрочное извлечение тепла из геотермального источника для большого района Граца и, таким образом, устойчивое, экологически чистое теплоснабжение города", - говорится в сообщении.

Проект пока находится на стадии утверждения и получения всех необходимых разрешений.