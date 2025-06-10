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В Германии в мае индекс цен на новостройки вырос до рекорда

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Германии в мае цены на новое жилье в Германии установили новый рекорд на фоне высокого спроса и нехватки предложения, сообщила компания Europace.

Рассчитываемый компанией индекс цен на новостройки в мае вырос примерно на 2% в годовом выражении и составил 239,4 пункта, что является историческим максимумом.

Индикатор цен на жилье на вторичном рынке достиг максимального уровня с октября 2022 года, составив 199,3 пункта.

"Структурный дефицит на рынке обеспечивает устойчивый спрос, что наблюдается практически во всех сегментах, - отметил глава Value AG Себастьян Хайн. - Темпы строительства по-прежнему недостаточные".

Новая правящая коалиция в Германии пообещала увеличить объемы строительства нового жилья, в том числе за счет смягчения регулирования в строительной сфере. Однако, по словам главы Europace Штефана Мюнтера, любые меры проявятся на рынке лишь через некоторое время.

Германия Europace Себастьян Хайн Штефан Мюнтер Value AG
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