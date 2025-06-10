Петербургская биржа считает необходимым уравнять НДПИ на газ при продаже разным категориям потребителей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Петербургская биржа считает необходимым выровнять налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по газу вместе с выравниванием регулируемых цен на газ для разных категорий потребителей.

Биржа напоминает, что с 1 июля вводятся новые регулируемые цены на газ для потребителей – юридических лиц, при этом будет достигнуто выравнивание регулируемых цен для производителей электроэнергии и тепла и прочих промышленных потребителей.

Так, с 1 июля 2025 года на 10,3% повышаются регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей, а для электроэнергетических компаний и ЖКХ цена повысится на дополнительные 11% (так как в предыдущую индексацию она не менялась), то есть с учетом общего повышения – на 21,3%.

"Дифференциация регулируемых цен была введена в декабре 2023 года и создавала значительные проблемы для биржевой торговли газом (необходимость торговли в двух "стаканах" с верификацией и делением покупателей по различным категориям)", – приводит Петербургская биржа слова начальника управления нормативного сопровождения реформирования рынка газа Андрея Бориса.

Он отметил, что новым приказом ФАС России будет устранена лишь половина проблемы. "Дело в том, что одновременно с дифференциацией регулируемых цен в Налоговом кодексе для производителей газа была введена дифференциация величины НДПИ для газа, реализуемого различным группам промышленных потребителей. Поэтому для производителей газа доходность реализации газа различным группам потребителей будет различаться даже при одинаковых ценах реализации", - заявил Борис.

"Принять решение необходимо до 1 августа, когда будет рассчитываться НДПИ для газа, реализованного по новым ценам. Надеемся, что данное решение будет своевременно принято", - подчеркнул он.

Как сообщалось, с 2024 года НДПИ по газу был увеличен для изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен (коэффициент Ккг).

С 1 декабря 2023 года выросли оптовые цены на газ для промышленных потребителей, кроме электроэнергетики, теплоснабжающих компаний и организаций ЖКХ, – на 10%.

Одновременно с января 2024 года НДПИ на газ увеличился на так называемую "нашлепку" в размере дополнительной выручки от индексации оптовых цен на 10% для ряда потребителей, рассчитываемой из объема продажи газа (кроме населения, предприятий электроэнергетики, а также организаций, осуществляющих переработку попутного нефтяного газа и перепродажу приобретенного газа) по оптовым регулируемым ценам.