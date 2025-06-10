Аналитики снизили рекомендации для акций McDonald's из-за спроса на средства для похудения

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Аналитики Redburn Atlantic ухудшили сразу на две ступени рекомендацию для акций американской McDonald's Corp. - до "продавать" с "покупать", а также снизили прогнозную цену до $260 с $319.

По их мнению, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания рискует потерять популярность у потребителей, поскольку препараты производства Eli Lilly и Novo Nordisk для похудения, которые уменьшают аппетит, продолжают набирать популярность в США.

Днем ранее эксперты Morgan Stanley понизили рекомендацию для бумаг McDonald's до "нейтрального уровня" с "выше рынка", ожидаемую стоимость - до $324 с $329.

Аналитики Loop Capital в пятницу ухудшили рейтинг до "держать" с "покупать", прогнозную котировку - до $315 с $346.

На закрытие торгов в понедельник акции McDonald's стоили $304,78. С начала текущего года капитализация компании выросла на 3,9% (до $218 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 2,2%.