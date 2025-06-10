Citigroup увеличит отчисления в резервы на возможные потери по кредитам

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Citigroup Inc. во втором квартале 2025 года увеличит отчисления в резервы на возможные потери по кредитам на сотни миллионов долларов по сравнению с первым кварталом, заявил на отраслевой конференции, организованной Morgan Stanley, глава банковского направления Citi Вишвас Рагхаван.

Он объяснил планируемое наращивание отчислений "макроэкономической ситуацией".

Citigroup является одним из крупнейших розничных банков в США, он обслуживает миллионы клиентов, в том числе пользующихся кредитными картами.

В первом квартале отчисления банка в резервы на возможные потери по кредитам составили $2,72 млрд. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение этого показателя до $2,69 млрд во втором квартале.

Рагхаван отметил 10 июня, что примерно 80% корпоративного риска Citigroup приходится на эмитентов высокого класса.

С начала 2025 года капитализация Citi выросла на 10,8%.