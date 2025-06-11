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Микрофинансовой "дочке" "Т-Технологий" ограничили выдачу займов лицам с ПДН свыше 80%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Банк России выдал ООО МФК "Т-Финанс" ("дочка" МКПАО "Т-Технологии") предписание об ограничении с 11 июня 2025 года заключения договоров потребительского кредита (займа) с физическими лицами, показатель долговой нагрузки (ПДН) по которым превышает 80%, сообщил регулятор.

Ограничение не распространяется на иные направления деятель‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ности микрофинансовой компании и не препятствует выплате денежных средств по ранее заключенным договорам, отмечает ЦБ.

"Т-Финанс" - микрофинансовая компания, которая входит в группу Т-Банка. Компания предоставляет потребительские займы, в том числе с лимитом кредитования, а также займы на покупку товаров в онлайн- и офлайн-магазинах.

Т-Финанс Т-Технологии Банк России
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