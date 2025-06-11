Инфляция в США в мае ускорилась впервые за 4 месяца

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае увеличились на 2,4% в годовом исчислении, сообщило Министерство труда.

Рост ускорился по сравнению с 2,3‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌% в апреле. Усиление инфляции отмечено впервые за 4 месяца.

Аналитики в среднем ожидали более существенного роста потребительских цен в мае - на 2,5%, по данным Trading Economics.

Цены на энергоносители в США в мае снизились на 3,5%, в том числе, бензин подешевел на 12%. Стоимость продуктов питания увеличилась на 2,9%, электричество подорожало на 4,5%, транспортные услуги - на 2,8%, медицинские - на 3%. Одежда подешевела на 0,9%.

Цены на новые автомобили выросли на 0,4%, на подержанные -‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ на 1,8%.

Индекс CPI в мае повысился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали, что индикатор вырастет на 0,2%, как и в апреле.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,1% относительно апреля и на 2,8% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали повышение на 0,3% и 2,9% соответственно. В апреле подъем составлял 0,2% и 2,8%.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 17-18 июня.