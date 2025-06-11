Поиск

Инфляция в США в мае ускорилась впервые за 4 месяца

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае увеличились на 2,4% в годовом исчислении, сообщило Министерство труда.

Рост ускорился по сравнению с 2,3‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌% в апреле. Усиление инфляции отмечено впервые за 4 месяца.

Аналитики в среднем ожидали более существенного роста потребительских цен в мае - на 2,5%, по данным Trading Economics.

Цены на энергоносители в США в мае снизились на 3,5%, в том числе, бензин подешевел на 12%. Стоимость продуктов питания увеличилась на 2,9%, электричество подорожало на 4,5%, транспортные услуги - на 2,8%, медицинские - на 3%. Одежда подешевела на 0,9%.

Цены на новые автомобили выросли на 0,4%, на подержанные -‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ на 1,8%.

Индекс CPI в мае повысился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали, что индикатор вырастет на 0,2%, как и в апреле.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,1% относительно апреля и на 2,8% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали повышение на 0,3% и 2,9% соответственно. В апреле подъем составлял 0,2% и 2,8%.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 17-18 июня.

США CPI Минтруда ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Золото стало вторым по популярности активом в международных резервах мировых ЦБ

Золото стало вторым по популярности активом в международных резервах мировых ЦБ

Nintendo продала более 3,5 млн приставок Switch 2 за четыре дня

Nintendo продала более 3,5 млн приставок Switch 2 за четыре дня

ФАС разрешила компании "Гермес" приобрести 65% юрлиц гипермаркетов OBI

Фондовые индексы США завершили торги ростом

Фондовые индексы США завершили торги ростом
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6539 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });