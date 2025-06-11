GM инвестирует $4 млрд в предприятия в США за два года

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - General Motors Co. (GM) инвестирует $4 млрд в следующие два года в предприятия в США, чтобы увеличить производство как бензиновых автомобилей, так и электромобилей, сообщила компания.

Новые инвестиции позволят GM увеличить выпуск автомобилей в США до более 2 млн единиц в год.

GM владеет 50 предприятиями по производству автомобилей и авток‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌омпонентов в 19 штатах США, в том числе, 11 заводами по сборке машин.

План капиталовложений компании на 2025 год остается неизменным - $10-11 млрд, говорится в пресс-релизе. GM намерена сохранять капиталовложения в размере $10-12 млрд до 2027 года включительно.