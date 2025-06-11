Денежная база РФ в широком определении в мае увеличилась на 1,6%

Годовой темп роста остался отрицательным

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в мае 2025 года увеличилась на 409,2 млрд рублей, или на 1,6% до 25 трлн 810 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовой темп роста денежной базы на 1 июня остался отрицательным (-3,6%), как и месяцем ранее (-4,6% на 1 мая).

В январе-мае 2025 года денежная база уменьшилась на 2 трлн 148,4 млрд рублей, или на 7,7%, с 27 трлн 958,4 млрд рублей на 1 января.

Объем наличных денег в составе денежной базы в мае уменьшился на 100,5 млрд рублей, или на 0,6%, до 17 трлн 575 млрд рублей.

Годовые темпы роста наличных на 1 июня остались отрицательными (-1%) четвертый месяц подряд, начиная с 1 марта.

В январе-мае 2025 года объем наличных денег уменьшился на 936,2 млрд рублей, или на 5,1%, с 18 трлн 511,2 млрд рублей на начало года. При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в мае снизилась до 68,1% с 69,6%.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ В составе денежной базы в мае объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ вырос на 673,7 млрд рублей, или на 16,7%, до 4 трлн 714,3 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ - сократился на 164 млрд рублей, или на 5,2%, до 2 трлн 959,9 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.