Поиск

Brent подорожала до $68,18 за баррель

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно растут в среду благодаря позитивным сигналам о торговых переговорах США и Китая. Как заявил американский президент Дональд Трамп, делегации двух стран согласовали параметры соглашения по торговле, теперь его предстоит одобрить на уровне глав государств.

Рынок также оценивает слова Трампа, касающиеся отношений с Ираном. По словам президента США, он теряет уверенность в том, что сможет убедить Тегеран отказаться от ядерной программы.

"Я гораздо меньше чем пару месяцев назад уверен, что удастся заключить сделку", - прокомментировал Трамп ситуацию вокруг переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблеме в подкасте Pod Force One.

Неспособность двух стран заключить сделку будет означать сохранение санкций в о‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌тношении иранского нефтяного экспорта.

К 17:50 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,31 (1,96%) до $68,18 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,5 (2,31%), до $66,48 за баррель.

Минэнерго США сообщило о снижении коммерческих запасов нефти на прошлой неделе на 3,64 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 403 тысячи баррелей.

Товарные резервы бензина на неделе, завершившейся 6 июня, увеличились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,25 млн баррелей.

Brent WTI Иран Кушинг США Китай Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат отметил снижение уровня бедности в I квартале до 8,1%

Росстат отметил снижение уровня бедности в I квартале до 8,1%

Инфляция в РФ в мае неожиданно ускорилась до 0,43%

ЦБ РФ сохранил прогноз по прибыли банков на год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

DeepL с ИИ-системой Nvidia обещает перевести весь интернет за 18 дней

DeepL с ИИ-системой Nvidia обещает перевести весь интернет за 18 дней

Золото стало вторым по популярности активом в международных резервах мировых ЦБ

Золото стало вторым по популярности активом в международных резервах мировых ЦБ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6539 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });