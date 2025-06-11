Brent подорожала до $68,18 за баррель

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно растут в среду благодаря позитивным сигналам о торговых переговорах США и Китая. Как заявил американский президент Дональд Трамп, делегации двух стран согласовали параметры соглашения по торговле, теперь его предстоит одобрить на уровне глав государств.

Рынок также оценивает слова Трампа, касающиеся отношений с Ираном. По словам президента США, он теряет уверенность в том, что сможет убедить Тегеран отказаться от ядерной программы.

"Я гораздо меньше чем пару месяцев назад уверен, что удастся заключить сделку", - прокомментировал Трамп ситуацию вокруг переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблеме в подкасте Pod Force One.

Неспособность двух стран заключить сделку будет означать сохранение санкций в о‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌тношении иранского нефтяного экспорта.

К 17:50 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,31 (1,96%) до $68,18 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,5 (2,31%), до $66,48 за баррель.

Минэнерго США сообщило о снижении коммерческих запасов нефти на прошлой неделе на 3,64 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 403 тысячи баррелей.

Товарные резервы бензина на неделе, завершившейся 6 июня, увеличились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,25 млн баррелей.