ЦБ сохранил прогнозы развития банковского сектора РФ на 2025 год

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогнозы по росту корпоративного и розничного кредитования, а также увеличению средств компаний и населения в российских банках на 2025 год, следует из аналитического обзора регулятора.

Банк России в 2025 году по-прежнему прогнозирует умеренный рост корпоративного кредитования на уровне 8-13%. Регулятор отмечает, что динамику этого показателя в I квартале текущего года (снижение на 0,1%) определил меньший спрос компаний на кредиты на фоне высоких ставок. Также после получения бюджетных средств бизнес активно погашал долги перед банками, что характерно для начала года. "Мы ожидаем, что после смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) корпоративное кредитование оживится", - подчеркивает ЦБ.

Прогноз по ипотеке на 2025 год остался в пределах 3-8%. Основной прирост этого сегмента обеспечат льготные прогр‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌аммы, они будут определять динамику кредитования, отмечает Банк России. Смягчение денежно-кредитных условий (ДКУ) будет способствовать активизации рыночной ипотеки, подчеркивает регулятор.

"Жесткие ДКУ и макропруденциальные меры охладили рынок розничного кредитования. В условиях высоких ставок по кредитам заемщики предпочитают не брать большие суммы наличными, а использовать кредитные карты в грейс-период", - говорится в обзоре.

ЦБ ожидает, что потребительское кредитование в 2025 году продолжит замедляться, в том числе из-за высокой стоимости кредитов и жесткого макропруденциального регулирования. Регулятор прогнозирует динамику этого показателя в 2025 году в диапазоне от снижения на 1% до роста на 4%.

Диапазон прироста средств юрлиц остался прежним – 5-10%, прогноз по росту средств физлиц сохранен на уровне 7-12%.