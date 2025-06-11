Банк России отметил рост рискованных реструктуризаций I кв. до 2,7 трлн руб.

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Рискованные реструктуризации в первом квартале 2025 года выросли на 0,3 трлн руб., до 2,7 трлн руб., говорится в обзоре банковского сектора ЦБ.

Доля таких реструктуризаций выросла с 3% до 3,4%, что регулятор расценивает как невысокий уровень. Они покрыты резервами либо качественным залогом на 40%.

Увеличение в основном связано с ухудшением финансовых показателей заемщиков, чьи кредиты уже были реструктурированы (0,4 трлн руб.). Так, 0,1 трлн руб. от этой суммы приходится на застройщиков из за повышения их долговой нагрузки. Еще 0,2 трлн руб. - реструктуризации промышленных и нефтегазовых компаний, у которых также росла долговая нагрузка. Новые рискованные реструктуризации составили умеренные 0,1 трлн руб., что сопоставимо с четвертым кварталом прош‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​лого года: в основном заемщики переносили сроки уплаты процентов. В то же время у части заемщиков улучшилось финансовое состояние и их кредиты перешли в пул без признаков риска (0,1 трлн руб.), отмечает ЦБ.

Риски по непокрытой части (1,6 трлн руб., или 20% запаса капитала банков до нормативов) оцениваются как повышенные, но управляемые. Банки продолжают вместе с заемщиками вырабатывать способы урегулирования задолженности, сказано в обзоре.

Проблемные корпоративные кредиты, включая кредиты МСП и госструктурам, в I квартале увеличились незначительно, на 0,2 трлн руб., и составили 4,9 трлн руб. Их доля выросла до 6,1% с 5,8%, в основном из-за сокращения корпоративного портфеля. При этом сохраняется приемлемое покрытие индивидуальными резервами - 52%, отмечает ЦБ.