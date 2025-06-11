Общие выплаты агростраховщиков за 1,3 года за ущерб садам составили 180 млн рублей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Выплаты агростраховщиков российским садоводам за прошлый год и I квартал 2025 года составили 180 млн рублей, согласно уточненным данным Национального союза агростраховщиков (НСА). Об этом сообщил "Интерфаксу" президент НСА Корней Биждов.

Он уточнил, что основными получателями выплат стали агрохозяйства в республиках Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, отметил он.

При этом, по разным оценкам, в целом доля обеспеченных защитой по договорам страхования с господдержкой садов в стране составляет 2-5%. Эта доля может увеличиться в связи с применением новой методики оценки ущерба, утвержденной Минсельхозом РФ в мае этого года, прогнозирует президент НСА.

"О том, как новые заявленные подходы в страховании садов могут работать, какие риски по договорам будут защищены и какие исключения в них будут содержаться - речь шла не только на круглом столе организованном в рамках аграрной выставки в Минеральных Водах, но и после его завершения. "Неформальные консультации по теме проводились представителями НСА с руководителями предприятий и финансовыми директорами предприятий-посетителей выставки", - сообщил Биждов, охарактеризовав сами дискуссии по вопросам страхования садов как "жаркие".

Он отметил, что представители агрохозяйств сохраняют заметную "настороженность и недоверие к такому инструменту как договор страхования урожая с господдержкой, но в большой степени это связано с непониманием, как такой договор работает, каких подходов требует".

В ходе обсуждений на мероприятиях выставки "были достигнуты договоренности о проведении специальных обсуждений в период до следующей осени в республиках Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. "В этих регионах в основном сосредоточено основное производство яблок, там разбиваются новые сады". Он выразил надежду, что такие мероприятия состоятся при поддержке минсельхозов республик. Основной же площадкой для углубленных межведомственных дискуссий остается рабочая группа по страхованию при профильном комитете Совета Федерации.

Еще совершенствовать

Продолжить работу по усовершенствованию подходов в агростраховании с учетом высказанных российскими производителями плодов считает уместным руководитель этой рабочей группы по страхованию при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенатор Сергей Митин. Об этом он заявил, выступая на "круглом столе" выставки по вопросам страхования урожая садоводов.

"Правительство уделяет особое внимание вопросам агрострахования. В последнее время есть серьезные изменения в климатической обстановке, меняется характер страховых событий и риски. За 2024 год и первый квартал 2025 года страховые компании перечислили сельхозтоваропроизводителям 13,1 млрд рублей страховых выплат за утрату сельхозкультур и сельхозживотных, из которых почти 10 млрд рублей были перечислены в качестве выплат по договорам страхования с господдержкой, - привел данные Митин. - Но если мы посмотрим структуру распределения страхования по направлениям, то увидим серьезные различия по охвату. Так, в животноводстве РФ по итогам прошлого года застрахованы 47% поголовья, в растениеводстве эта цифра уже 20%, а в садоводстве - около 6%. Из 115 тысяч гектаров садов застраховано около 7 тысяч. Из 1,7 тыс. гектаров питомников... они не страховались вообще".

"Заморозки - это самые серьезные риски для садоводов‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ за последние шесть лет", - сказал сенатор. Они приводят к убыткам для садоводов. "В 2024 году из-за майских заморозков пострадало 13,6 тыс. га плодовых деревьев, в этом году уже 5,7 тыс. га. Мы видим, что эта тенденция расширяется", - привел данные сенатор.

В числе направлений, которые в перспективе нуждаются в нормативной корректировке, Митин назвал не только некоторые вопросы бухучета, франшизы по договорам, невозможность страховать отдельные участки посадок в садах, но и проблему с выбором сортов многолетних насаждений.

"Так, не подлежит страхованию с господдержкой урожай сельскохозяйственных культур, сорта которых не внесены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Казалось бы, это правильно, но многие сады посажены 5-7 лет назад, и саженцы не включены в реестр, и включить их сейчас будет невозможно ну или очень затруднительно", - привет пример Митин.

Старт этого года

По новой методике российские садоводы смогут заключать договоры страхования урожая с господдержкой уже в этом году, сообщалось ранее со ссылкой на выступление заместителя директора департамента экономики и государственной поддержки АПК министерства Марину Захарову в ходе международной выставки технологий выращивания, хранения и сбыта плодово-ягодной продукции "Сады России 2025".

Она обратила внимание - теперь методика расчета ущерба "учитывает особенности технологии возделывания сельскохозяйственных культур и качество плодов для яблок". "Страхование плодов с учетом их качества - это совершенно новый инструмент в нашей стране. Данный порядок разрабатывался при участии отраслевого союза научно-исследовательских институтов, а также сельхозтоваропроизводителей", сказала представитель Минсельхоза в ходе выступления.

В целом по РФ в растениеводстве за прошлый год "был достигнут рекордный показатель по застрахованной площади посевов - около 19,5% от всей посевной площади или 15,3 млн гектаров. Есть регионы-лидеры, где доля застрахованной площади составляет 52% и даже 84% от общей посевной площади. В этом году темпы страхования сохраняются, и мы планируем, что к концу года у нас будет достигнут результат прошлого года", - сказала Захарова.

"В принципе мы наблюдаем климатическую нестабильность в РФ: возвратные заморозки были в прошлом году и в этом году (но уже с ущербом кратно меньшим - ИФ). Это происходит и в центральных, и в южных, и кавказских регионах", - охарактеризовала Захарова актуальные общие риски для растениеводов РФ корреспонденту "Интерфакса".

Растениеводы РФ в 2024 году получили 4,5 млрд рублей страховых выплат за гибель урожая 31 вида сельхозкультур в 38 регионах, а общий объем выплат по всем направлениям агробизнеса (включая страхование животных и аквакультуры) составил за прошлый год 8,1 млрд рублей, сообщили в НСА.

Рекордные выплаты по договорам ЧС- страхования за прошлый год как раз были связанны с возвратными майскими заморозками, напомнил президент НСА Биждов агентству.

В целом по его словам, за период с 1 января 2024 года и по 1 мая 2025 года растениеводы Краснодарского края получили 1,770 млрд рублей страховых выплат, Ростовская область получила 1,670 млрд рублей, Ставропольский край - 1,326 млрд рублей, Волгоградская - 856 млн рублей страховых возмещений, эти регионы РФ оказались в числе получателей наибольших объемов выплат за гибель посевов.