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Потребительские цены на бензин в РФ в мае выросли на 0,29% после 0,6% в апреле

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России в мае 2025 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,29% после увеличения на 0,6% в апреле и на 0,55% в марте, сообщил в пятницу Росстат.

До этого в феврале потребительские цены на бензин росли на 0,51%, в январе - на 0,62%, в декабре 2024 года - на 1,35%, в ноябре - на 1,14%.

Относительно мая 2024 года потребительские цены на бензин в мае этого года увеличились на 12,0‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌8%.

Дизельное топливо в мае 2025 года подорожало в РФ на 0,1% к предыдущему месяцу, после того как в апреле рост цен составил 0,4%, в марте 0,1%, в феврале 0,4%, в январе - 0,7%, в декабре 2024 года - 1,4%, в ноябре - 2,2%.

Общая инфляция в РФ в мае составила 0,43% к предыдущему месяцу.

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, оказавшись на 1,61 п.п. выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
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