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"ВИМ Инвестиции" приобрели 5,1% акций логистической платформы "Монополия"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Инвестфонд "ВИМ Инвестиции" приобрел 5,1% акций цифровой логистической платформы "Монополия".

Как сообщила платформа, ЗПИФ "ВИМ Цифровая логистика" стал владельцем 5,0991% акций (20 млн 686 тыс. 194 шт.) ее головного АО "Монополия" с 10 июня.

АО "Монополия" в начале апреля сообщало, что совет директоров компании одобрил допэмиссию по закрытой подписке 86,6 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. по 72,72 руб. за бумагу. Таким образом, объем размещения был утвержден в параметрах до 6,3 млрд руб.

Исходя из ранее заявленных параметров допэмиссии, стоимость приобретенного "ВИМ Инвестициями" пакета 5,1% акций логистической платформы составляет 1,5 млрд руб.

В пресс-службе "Монополии" ранее сообщали "Интерфаксу", что привлеченные средства от "ВИМ Инвестиций" компания планирует направить‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ на снижение долга и развитие платформы.

Цифровая платформа "Монополия" соединяет автоперевозчиков и грузоотправителей, предоставляя комплексную логистическую услугу.

Консолидированная выручка одноименной группы в 2024 году выросла на 15%, до 60,2 млрд рублей. Ее увеличение было обеспечено развитием бизнеса группы в asset-light сегментах, в то время как перевозки собственным парком не показали роста на фоне снижения тарифов на автомобильные грузоперевозки.

Показатель EBITDA по итогам прошлого года снизился на 22,2%, до 2,7 млрд руб. Годовой чистый убыток составил 3,4 млрд руб. против прибыли 3,9 млрд руб. в 2023 году.

Чистый долг группы за прошлый год не изменился, оставшись на уровне 13,5 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA составило 4,9х по сравнению с 3,9х на конец позапрошлого года.

ВИМ Инвестиции ЗПИФ "ВИМ Цифровая логистика"
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