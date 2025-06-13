Рынки акций Европы в основном снизились в среду, британский FTSE 100 вырос до рекорда

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в четверг, исключением стал британский индикатор.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,33% - до 549,84 пункта.

Германский DAX потерял 0,74%, французский CAC 40 - 0,14%, итальянский FTSE MIB - 0,58%, испанский IBEX 35 - 0,32%. Британский FTSE 100 увеличился на 0,23% и обновил рекорд.

ВВП Великобритании в апреле сократился на максимальные с октября 2023 года 0,3% месяц к месяцу, согласно опубликованным в четверг официальным данным. Это первое снижение показателя за полгода. Рынок в среднем ожидал спада на 0,1%, сообщает Trading Economics. В марте британская экономика выросла на 0,2%.

Слабые данные привели к активизации разговоров о том, что Банк Англии может снизить процентные ставки ранее, чем предполагалось, отмечает Trading Economics.

Между тем объемы промышленного производства в Британии в апреле стали меньше на 0,3% год к году после спада на 0,7% месяцем ранее. Эксперты прогнозировали снижение на 0,2%.

В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 0,4% после падения на 0,8% в марте.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель разошлет ключевым торговым партнерам страны письма с указанием односторонних пошлин.

Американский министр финансов Скотт Бессент тем временем дал понять, что 90-дневная приостановка действия объявленных в апреле зеркальных тарифов может быть продлена для стран, добросовестно ведущи‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌х переговоры. Пока их действие приостановлено до 9 июля.

Акции нефтяных гигантов BP plc, Shell и TotalEnergies подорожали на 1,8%, 1,3% и 2,2% соответственно.

Eni увеличила рыночную стоимость на 1,5% и стала лидером роста в составе FTSE MIB.

Фармацевтическая AstraZeneca прибавила 1,2% капитализации, GSK - 2%.

Цена бумаг британского ритейлера Tesco увеличилась на 1,5% благодаря ускорению роста выручки.

Капитализация германских E.ON, RWE и Commerzbank повысилась соответственно на 1,7%, 1,6% и 1,4%.

Акции Deutsche Telekom подешевели на 3,8%, ASML - на 2%, Inditex - на 1,7%, Siemens - на 1%.

Рыночная стоимость SAP снизилась на 0,8%, LVMH - на 0,4%, Linde - на 0,5%, L'Oreal - на 0,7%.

На торгах во Франкфурте в лидерах падения, помимо Deutsche Telekom, были Vonovia (-3,1%) и Zalando (-3%), в Милане - Stellantis (-3,1%), Ferrari N.V. (-2,7%) и STMicroelectronics (-2,3%).

Среди компонентов CAC 40 самый активный спад продемонстрировали бумаги Kering, потерявшие в цене 3,1%. Hermes и Renault сократили рыночную стоимость на 1,1%.