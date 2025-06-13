Фондовые индексы США выросли на статданных и отчетности Oracle

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в четверг на статданных и хорошей квартальной отчетности Oracle.

Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics.

Индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, увеличился также на 0,1%. При этом эксперты ожидали подъема на 0,3%.

Низкая инфляция укрепляет инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом году.

Котировки акций Oracle Corp. взлетели на 13%, что стало максимальным приростом за 3,5 года. Один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения в 2026 финансовом году, который начался в июне, планирует получить выручку не менее $67 млрд. Это предполагает рост на 16,7% относительно прошлого фингода, тогда как ранее компания прогнозировала повышение на 15%.

Стоимость бумаг Nvidia Corp. выросла на 1,5%, Microsoft Corp. - на 1,3%, Apple Inc. - на 0,2%, Newmont Corp. - на 4,9%, Lockheed Martin - на 2,8%, UnitedHealth Group - на 2,6%, Cisco Systems Inc. - на 1,4%.

Между тем цена акций Boeing Co. упала на 4,8%. Число погибших в результате крушения самолета 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии превысило 300 человек. Это первый случай крушения Boeing 787 Dreamliner, отмечают СМИ. В Boeing заявили, что работают над сбором дополнительной информации о катастрофе.

Бумаги Tesla подешевели на 2,2% на новости о том, что производитель электромобилей вновь отложил запуск роботакси.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 101,85 пункта (на 0,24%) и составил 42967,62 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 23,02 пункта (на 0,38%) - до 6045,26 пункта.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 46,61 пункта (на 0,24%) и завершил сессию на отметке 19662,48 пункта.