Доллар США заметно укрепляется к евро и фунту, стабилен к иене

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Курс доллара США заметно повышается в парах с евро и фунтом стерлингов, но стабилен к иене утром в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), и более широкий WSJ Dollar Index прибавляют по 0,32%.

Поддержку американской валюте как защитному активу оказывает повышение геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Израильские ВВС в четверг нанесли десятки ударов по ядерным и ракетным объектам в Иране, сообщает портал Axios.

Тель-Авив рассчитывает, что операция по уничтожению иранского ядерного потенциала и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней.

При этом МИД Ирана заявил об ответственности Вашингтона за удары Израиля по иранским ядерным объектам. В США отметили, что не вовлечены в израильскую операцию, отмечает Trading Economics.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ Укрепление доллара сдерживают опубликованные накануне данные о производственной инфляции в Штатах.

Цены производителей в стране (индекс PPI) в мае выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics.

Индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, увеличился также на 0,1%. При этом эксперты ожидали подъема на 0,3%.

Низкая инфляция укрепляет инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом году.

Евро по данным на 9:15 мск торгуется на уровне $1,1535 по сравнению с $1,1586 на закрытие торгов в четверг.

Фунт стерлингов дешевеет до $1,3538 с $1,3613 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара относительно иены, также воспринимаемой инвесторами как защитный актив, составляет 143,52 иены против 143,49 иены в конце предыдущих торгов.