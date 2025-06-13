Поиск

Доллар США заметно укрепляется к евро и фунту, стабилен к иене

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Курс доллара США заметно повышается в парах с евро и фунтом стерлингов, но стабилен к иене утром в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), и более широкий WSJ Dollar Index прибавляют по 0,32%.

Поддержку американской валюте как защитному активу оказывает повышение геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Израильские ВВС в четверг нанесли десятки ударов по ядерным и ракетным объектам в Иране, сообщает портал Axios.

Тель-Авив рассчитывает, что операция по уничтожению иранского ядерного потенциала и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней.

При этом МИД Ирана заявил об ответственности Вашингтона за удары Израиля по иранским ядерным объектам. В США отметили, что не вовлечены в израильскую операцию, отмечает Trading Economics.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ Укрепление доллара сдерживают опубликованные накануне данные о производственной инфляции в Штатах.

Цены производителей в стране (индекс PPI) в мае выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics.

Индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, увеличился также на 0,1%. При этом эксперты ожидали подъема на 0,3%.

Низкая инфляция укрепляет инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом году.

Евро по данным на 9:15 мск торгуется на уровне $1,1535 по сравнению с $1,1586 на закрытие торгов в четверг.

Фунт стерлингов дешевеет до $1,3538 с $1,3613 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара относительно иены, также воспринимаемой инвесторами как защитный актив, составляет 143,52 иены против 143,49 иены в конце предыдущих торгов.

доллар евро фунт йена
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на нефть резко растут на атаке Израиля по Ирану, Brent у $75,2 за баррель

Венгрия и Словакия выступят против отказа от энергоресурсов РФ

ЕС вводит с 1 июля новые пошлины на сельхозтовары и удобрения из РФ и Белоруссии

Росстат отметил снижение уровня бедности в I квартале до 8,1%

Росстат отметил снижение уровня бедности в I квартале до 8,1%

Инфляция в РФ в мае неожиданно ускорилась до 0,43%

ЦБ РФ сохранил прогноз по прибыли банков на год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

DeepL с ИИ-системой Nvidia обещает перевести весь интернет за 18 дней

DeepL с ИИ-системой Nvidia обещает перевести весь интернет за 18 дней
Хроники событий
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6543 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });