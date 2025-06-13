Adobe во II финквартале увеличила чистую прибыль на 8%, выручку - на 11%, до рекорда

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американская Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, во втором квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль на 7,5%, при этом выручка достигла рекорда.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 30 мая, составила $1,691 млрд, или $3,94 в расчете на акцию, по сравнению с $1,573 млрд, или $3,49 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее. При этом скорректированная прибыль выросла до $5,06 с $4,48 на бумагу.

Выручка повысилась на 10,6% - до рекордных $5,873 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют она также выросла примерно на 11%. Доходы от продажи подписок на продукты компании увеличились на 11,5% и‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ достигли $5,641 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $4,97 на акцию при выручке в $5,8 млрд. Сама компания в марте прогнозировала выручку в диапазоне $5,77-5,82 млрд.

Adobe ожидает, что в третьем финквартале выручка будет находиться в диапазоне $5,875-5,925 млрд, чистая прибыль - $4-4,05 на бумагу, скорректированная прибыль - $5,15-5,2 на акцию.

Компания повысила годовой прогноз выручки до $23,5-23,6 млрд с $23,3-23,55 млрд, чистой прибыли - до $16,3-16,5 с $15,8-16,1 на акцию, скорректированной прибыли - до $20,5-20,7 с $20,2-20,5 на акцию

Котировки акций Adobe по итогам дополнительных торгов в четверг снизились на 1,5% после публикации отчетности.