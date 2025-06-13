Рынок акций США снижается из-за возросших геополитических рисков

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в пятницу из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

В ночь на пятницу Израиль нанес удары по ряду ядерных объектов Ирана. Сообщается, что Израилю удалось ликвидировать многих высокопоставленных командующих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также группу ведущих физиков-ядерщиков. Удары продолжаются днем в пятницу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что "операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется" для устранения угрозы со стороны Ирана.

В свою очередь в пятницу иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран даст "законный и сильный ответ" на "безрассудный поступок" Израиля.

"В краткосрочной перспективе инвесторы будут использовать это как повод или стимул для фиксации прибыли после значительного роста рисковых активов, - сказал Винсент Мортье из Amundi SA. - Цены на активы, исторически считающиеся защитными, изменились минимально. Мы уверены, что события прошлой ночи останутся локальными и не перерастут во что-то глобальное".

Акции крупнейших американских энергетических компаний Exxon Mobil и Chevron Corp. дорожают на 1,4% и 0,6% соответственно на фоне скачка цен на нефть.

Также растет капитализация оборонных компаний, включая RTX Corp. (+2,1%) и Lockheed Martin (+3,5%).

В то же время рыночная стоимость авиакомпаний падает, в том числе Delta Air Lines - на 3,5%, United A‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​irlines Holdings - на 3,9%, Southwest Airlines Co. - на 1,2%, American Airlines Group - на 4,6%.

Цена бумаг Adobe Inc. снижается на 6,9%, хотя крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений во втором квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 7,5%, при этом выручка достигла рекорда.

Котировки акций Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) опускаются на 0,1%. Компания объявила об инвестиции $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale AI. Это вторая по величине сделка в истории Meta после покупки WhatsApp в 2014 году за $19 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:46 мск понизился на 1,2% и составил 42452,16 пункта. Лидерами снижения в составе индикатора выступают акции Visa Inc., дешевеющие на 5,1%.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,72% - до 6001,77 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,85% и составил 19495,38 пункта.