Европейские акции упали из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились в пятницу из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,89% - до 544,04 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,39%, германский DAX - 1,07%, французский CAC 40 - 1,04%, итальянский FTSE MIB - 1,28%, испанский IBEX 35 - 1,27%.

Как сообщалось, в ночь на пятницу Израиль нанес удары по ряду ядерных объектов Ирана. По данным СМИ, Израилю удалось ликвидировать многих высокопоставленных командующих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также группу ведущих физиков-ядерщиков.

Иранский президент Масуд Пезешкиан пообещал дать "законный и сильный ответ" на "безрассудный поступок" Израиля, и Тегеран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет.

Трейдеры также оценивали статданные из еврозоны.

В частности, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае увеличились на 2,1% относительно того же месяца прошлого года, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Предварительные данные также указывали на рост потребительских цен на 2,1%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра показателя. В апреле инфляция в Германии составляла 2,2%.

Между тем гармонизированные со стандартами ЕС потребительские цены во Франции в мае увеличились на минимальные с декабря 2020 года 0,6% в годовом выражении, говорится в отчете представившего окончательные данные Национального статистического управления Insee. Предварительно также сообщалось о повышен‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ии цен на 0,6%. Эксперты в среднем ожидали подтверждения этой оценки. В апреле показатель увеличился на 0,9%.

Рыночная стоимость нефтяных гигантов увеличилась вслед за взлетом цен на нефть: BP plc - на 1,6%, Shell - на 0,6%.

Акции датской Novo Nordisk подешевели на 0,6%, несмотря на план перевести экспериментальный препарат для контроля веса Amycretin на позднюю стадию разработки.

Котировки акций британской горно-металлургической Adriatic Metals подскочили почти на 10% после новостей о ее покупке канадской компанией Dundee Precious Metals за $1,3 млрд.

Авиаперевозчики сократили капитализацию после новостей о крушении самолета Boeing в Индии и на фоне связанных с ситуацией на Ближнем Востоке рисков, в том числе Air France-KLM - на 4,7%, IAG - на 3,7%, easyJet - на 2,7%, Ryanair - на 2,4%, Lufthansa - на 2,8%.

Бумаги горнодобывающих Antofagasta и Anglo American потеряли в цене в Лондоне 1,3% и 0,9% соответственно.

Лидерами снижения в сводном европейском индексе стали акции чипмейкера Soitec и разработчика программного обеспечения для финансовых компаний Temenos, подешевевшие на 6,4%.

Самый активный рост показали бумаги шведского производителя бытовой техники Electroxus, подорожавшие на 5,7%.

Во Франкфурте капитализация adidas опустилась на 2,8%, Porsche и SAP - на 2,5%. Тем временем в Париже капитализация Stellantis и Accor упала на 3,4%.