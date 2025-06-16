Уолл-стрит резко снизилась в пятницу из-за возросших геополитических рисков

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали в пятницу из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

В ночь на пятницу, 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что "операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется" для устранения угрозы со стороны Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран даст "законный и сильный ответ" на "безрассудный поступок" Израиля.

"В долгосрочной перспективе ситуация может сказаться на ценах на нефть, что повредит статистике по инфляции, если конфликт быстро не закончится", - отметил инвестиционный директор Navellier & Associates Луи Навелье.

На фоне скачка цен на нефть акции крупнейших американских энергетических компаний Exxon Mobil и Chevron Corp. подорожали на 2,2% и 0,7% соответственно.

Также стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, в июне подскочил до 60,5 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 53,5 пункта.

В пятницу выросла капитализация оборонных компаний, включая RTX Corp. (+3,3%) и Lockheed Martin (+3,7%).

В то же время рыночная стоимость авиакомпаний упала, в том числе Delta Air Lines - на 3,8%, United Airlines Holdings - на 4,4%, Southwest Airlines Co. - на 2,6%, American Airlines Group - на 4,9%.

Цена бумаг Adobe Inc. снизилась на 5,3%, хотя крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений во втором квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 7,5%, при этом выручка достигла рекорда.

Котировки акций Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) опустились на 1,5%. Компания объявила об инвестиции $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale AI. Это вторая по величине сделка в истории Meta после покупки WhatsApp в 2014 году за $19 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 1,79% и составил 42197,79 пункта. В минусе завершили торги акции всех компаний, входящих в расчет индикатора, кроме Chevron и Johnson & Johnson. Лидерами падения стали акции Sherwin-Williams Co. и Visa Inc., подешевевшие на 5% и 5,7% соответственно.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,13% - до 5976,97 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,3% и составил 19406,83 пункта.