Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренное повышение, отыгрывая заметный скачок мировых цен на нефть, произошедший на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке после атаки Израиля на Иран. Вместе с тем более активный рост рынка сдерживается как геополитическим фактором, связанным с неопределенностью сроков урегулирования конфликта вокруг Украины, так и существующими санкционными рисками в отношении России.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2769,48 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,1%. Лидерами повышения выступают ценные бумаги нефтегазовых компаний.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,1%, "префы" выросли в цене на 1,6%), "Роснефти" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "Газпрома" (+1,4%), "ММК" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), ВТБ (+1%), "МТС" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "Северстали" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Русала" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), МКПАО "ВК" (+0,4%), "Полюса" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%).

Подешевели акции "Т-Технологии" (-0,6%), "Норникеля" (-0,1%).

Нефть продолжает дорожать в понедельник утром после резкого скачка в конце прошлой недели. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла на 0,88%, до $74,87 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1%, до $73,71 за баррель. В ходе пятничных торгов подъем нефтяных котировок достигал 14% на новости об ударе Израиля по ряду объектов в Иране.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье. Кроме того, Тегеран заявил о приостановке переговоров по своей ядерной программе (очередной раунд переговоров Ирана с США был запланирован на 15 июня).

"Текущие котировки Brent не учитывают существенные риски масштабного ущерба или сбоев в работе иранской нефтяной инфраструктуры и экспорта, - говорится в отчете SEB AB. - Также трейд‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​еры пока не закладывают в текущие котировки риски, связанные с перебоями поставок через Ормузский пролив". По мнению аналитиков JPMorgan Chase, если проход судов через Ормузский пролив будет заблокирован, цены на нефть могут достичь $130 за баррель.

Президент США Дональд Трамп считает, что для достижения соглашения об урегулировании конфликта между Израилем и Ираном странам надо дать "довести спор до конца". "Я надеюсь, что соглашение будет достигнуто. Думаю, время пришло, посмотрим, как будет, но иногда для этого нужно довести спор до конца", - заявил Трамп журналисту, направляясь в Канаду на саммит G7.

Американский лидер отметил, что США "очень хорошо ладят" с Ираном. Однако Трамп отказался сообщить, просил ли он Израиль приостановить удары по Ирану.

Ранее Трамп уже выражал уверенность в том, что в скором времени Иран и Израиль смогут заключить соглашение об урегулирования конфликта. "Скоро между Израилем и Ираном настанет мир", - написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу провели телефонный разговор, обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование на Украине, Путин поздравил Трампа с днем рождения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В центре обмена мнениями в ходе телефонного разговора Путина и Трампа, по словам Ушакова, "находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке". "Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в ближневосточном регионе", - сказал помощник президента РФ.

Трамп в разговоре с Путиным заявил о заинтересованности в скорейшем окончании российско-украинского конфликта. В свою очередь Путин проинформировал Трампа о готовности России продолжить переговоры с Украиной после 22 июня, тот принял информацию к сведению, сообщил Ушаков. "С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня", - сказал он. Президент РФ также проинформировал американского коллегу об исполнении стамбульских договоренностей делегаций России и Украины от 2 июня. В частности, по словам Ушакова, Путин отметил, что в эти дни осуществляется обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет.

Американские фондовые индексы упали в пятницу из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренный рост (+0,16%), что говорит о вероятной стабилизации ситуации на фондовых биржах США 16 июня.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник наблюдается смешанная динамика. Так, индексы Южной Кореи и Японии подрастают на 0,9-1,1%, в то время как фондовые индикаторы Китая и Гонконга снижаются на 0,1%, а изменения австралийского индекса в целом незначительные.