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Холдинговая компания сети пиццерий "Додо Пицца" редомицилировалась в Казахстан

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Dodo Brands, холдинговая компания сети пиццерий "Додо Пицца" и кофеен "Дринкит", завершила редомициляцию с Британских Виргинских островов в Казахстан, в международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), сообщила пресс-служба МФЦА.

Процесс завершился 12 июня 2025 года, компания сохранила статус юрлица.

"Нам было важно выбрать юрисдикцию, в которой у компании уже есть реальная операционная деятельность. Поэтому редомициляция в МФЦА стала для нас логичным шагом: на территории Республики Казахстан находится корпоративный офис Dodo Brands и ведется значит‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ельная часть международного бизнеса," - сказал CEO Dodo Brands Дмитрий Соловьев, слова которого приводятся в сообщении.

Это не первая российская компания, которая редомицилируется в Казахстан. Ранее редомициляцию провел производитель серебра и золотодобытчик Polymetal и ритейлер Fix Price.

Первая пиццерия "Додо Пицца" была открыта в 2011 году в Сыктывкаре. Сеть развивается преимущественно по франчайзингу, работая почти в 15 странах мира, включая РФ и страны СНГ. По состоянию на начало июня 2025 года в Казахстане работает свыше 100 пиццерий "Додо Пицца" и 14 кофеен Drinkit.

Dodo Brands Додо Пицца Казахстан Британские Виргинские острова
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