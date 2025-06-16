Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник продолжил подъем на нефтяных бумагах на фоне выросшей нефти из-за обострения напряженности на Ближнем Востоке после атаки Израиля на Иран, рост рынка сдерживается неопределенностью сроков урегулирования конфликта вокруг Украины и санкционными рисками в отношении России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов выросли на 0,4%, лидируют акции "Роснефти" (+1,2%) и "Сургутне‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​фтегаза" (+1,2% и +1,2% "префы").

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2760,69 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1100,82 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 1,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 июня, составляет 79,0028 руб. (+40,25 копейки).

Подорожали также акции "ВК" (+1,1%), "МТС" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Газпрома" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), Сбербанка (+0,5% и +0,3% "префы"), "ФосАгро" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Т-Технологии МКПАО" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%).

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили в минувшую субботу обострение ситуации на Ближнем Востоке, о чем сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, "в центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке".

Трамп сообщил, что обсудил с Путиным противостояние Ирана и Израиля. По словам президента США, он и Путин согласились в том, что противостояние Израиля и Ирана должно завершиться как можно скорее. При этом Трамп напомнил собеседнику о необходимости найти решение конфликта на Украине.

Американский лидер уточнил, что на обсуждение Украины было потрачено гораздо меньше времени, подчеркнув, что это является темой "для следующей недели".

По словам Ушакова, президент РФ Владимир Путин сообщил Трампу о готовности России продолжить переговоры с Украиной после 22 июня, тот принял информацию к сведению. "С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня", - сказал Ушаков журналистам в субботу, говоря о телефонной беседе Путина и Трампа.

Трамп в воскресенье выразил уверенность в том, что в скором времени Иран и Израиль смогут заключить соглашение об урегулирования конфликта. "Скоро между Израилем и Ираном настанет мир", - написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social. Американский лидер также выразил уверенность в том, что стороны смогут заключить соглашение. "Иран и Израиль должны заключить сделку, и они ее заключат", - написал Трамп.

Тем временем министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в воскресенье, что готовящийся 18-й пакет санкций ЕС в отношении РФ будет "одним из наиболее мощных", он нацелен на то, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня. По его словам, он рекомендовал Европейской комиссии, чтобы этот пакет санкций в отличие от предыдущих был использован для принуждения российской стороны к "прекращению огня, по меньшей мере, на 30 дней, может быть, больше", что, по его мнению, "позволит провести настоящие переговоры‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​".

"Я очень рад, что Европейская комиссия приняла наши предложения, направленные против ряда ведущих игроков российской нефтяной отрасли", - сказал Барро в воскресенье в эфире канала RTL, добавив, что "некоторые меры также затронут третьи страны".

Барро повторил цель ЕС "полностью освободиться от российских ископаемых энергоносителей". "По газу мы этого добьемся в будущем году, а по нефти должны уже сейчас", - утверждал министр. Он сообщил, что пакет будет принят "через несколько дней". При этом Барро отметил, что санкции ЕС могли бы быть особенно эффективными, если бы к ним присоединились США.

Индексы акций в США в пятницу снизились на 1,1-1,8% во главе с Dow из-за возросших геополитических рисков, выросли акции оборонных компаний, но подешевели бумаги авиакомпаний.

В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что "операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется" для устранения угрозы со стороны Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран даст "законный и сильный ответ" на "безрассудный поступок" Израиля.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, в июне подскочил до 60,5 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 53,5 пункта.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng растет на 0,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,5%).

В Японии стартовало двухдневное заседание ЦБ; большинство аналитиков прогнозируют, что он воздержится от изменения процентной ставки в ожидании прояснения ситуации с вводимыми США импортными пошлинами.

Промпроизводство в Китае в мае увеличилось на 5,8% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост замедлился по сравнению с 6,1% в апреле. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 5,9%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 6,4% в годовом выражении (в апреле - на 5,1%). При этом эксперты ожидали ослабления роста до 5%.

Инвестиции в основные активы в январе-мае увеличились на 3,7%. Предполагался подъем на 3,9%.

Цены на нефть

Цены на нефть в понедельник продолжают подъем из-за опасений перебоев в поставках на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $74,94 за баррель (+1% и +7% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $73,81 за баррель (+1,2% и +7,6% в пятницу).

В ходе торгов в пятницу цены на нефть обеих марок поднимались более чем на 13% на новостях о том, что Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана, а тот принял ответные меры. Обмен ударам продолжался в выходные дни. По сообщению иранских СМИ, атакам подверглись два энергетических объекта в Тегеране, оборонное предприятие в Исфахане, электронное производство в Ширазе, а также нефтеперерабатывающий комплекс Шахр-Рей к югу от иранской столицы.

Перспектива расширения конфликта на Ближнем Востоке угрожает движению судов в Ормузском проливе - ключевом пути для порядка 20% глобальных поставок нефти, отмечает Trading Economics.