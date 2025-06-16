Московская биржа начала расчет и публикацию первых в РФ индексов вина

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа начала расчет и публикацию первого в России семейства рыночных индикаторов виноградного вина. Индексы запущены биржей совместно с РБК и X5 Group и иллюстрируют состояние индустрии продаж вина на основании розничных цен и объемов реализации в торговой сети "Перекресток", сообщается в пресс-релизе биржи.

В семейство индексов вина вошли три индикатора: RBCRED - индекс РБК красного вина, RBCWHITE - белого вина и RBCSPARK - игристого вина. Они отражают, как изменилась цена в рублях за 0,75 литра каждого из трех видов напитка. Вина в каждой из этих трех категорий также поделены на ценовые сегменты: низкий, средний, высокий и премиум. Для расчета индикатора сначала усредняются цены внутри каждого сегмента, а затем считается средневзвешенное значение для цен во всех четырех сегментах. Именно оно и будет текущим значением индекса, говорится в сообщении.

Индексы вина рассчитываются в рублях, обновляются еженедельно. Первый расчетный период отображает данные с января 2024 года по 16 июня 2025 года. Значения индексов на момент их запуска и рост с января 2024 года составили: 652,52 рубля для индекса красно‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​го вина (+3,7%), 609,93 рубля - для индекса белого вина (+8,8%), 598,98 рубля - для индекса игристого вина (+8,2%).

Как заявил процитированный в пресс-релизе директор по развитию индексных продуктов Московской биржи Сергей Голованев, российский рынок вина достиг той стадии, когда появление ценовых индексов способно позитивно повлиять на его дальнейшее развитие. "Опираясь на ценовые индикаторы, виноделы могут планировать закупку сырья и производство, поставщики - определять оптимальные сроки хранения и продажи. Для достижения повышенной точности и актуальности индексов вина мы разрабатывали их структуру таким образом, чтобы целиком покрыть отраслевой ассортимент, доступный покупателям на полках супермаркетов. В перспективе наши индикаторы могут лечь в основу разработки производных финансовых инструментов на вино, а также позволят оценивать доходность инвестиций в винодельческие предприятия", - сказал он.

По словам руководителя управления категории "Вино" торговой сети "Перекресток" Натальи Шестак, на полках сети - более 330 позиций российских брендов. В прошлом году продажи российских вин увеличились на 37%.