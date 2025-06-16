Поиск

Московская биржа начала расчет и публикацию первых в РФ индексов вина

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа начала расчет и публикацию первого в России семейства рыночных индикаторов виноградного вина. Индексы запущены биржей совместно с РБК и X5 Group и иллюстрируют состояние индустрии продаж вина на основании розничных цен и объемов реализации в торговой сети "Перекресток", сообщается в пресс-релизе биржи.

В семейство индексов вина вошли три индикатора: RBCRED - индекс РБК красного вина, RBCWHITE - белого вина и RBCSPARK - игристого вина. Они отражают, как изменилась цена в рублях за 0,75 литра каждого из трех видов напитка. Вина в каждой из этих трех категорий также поделены на ценовые сегменты: низкий, средний, высокий и премиум. Для расчета индикатора сначала усредняются цены внутри каждого сегмента, а затем считается средневзвешенное значение для цен во всех четырех сегментах. Именно оно и будет текущим значением индекса, говорится в сообщении.

Индексы вина рассчитываются в рублях, обновляются еженедельно. Первый расчетный период отображает данные с января 2024 года по 16 июня 2025 года. Значения индексов на момент их запуска и рост с января 2024 года составили: 652,52 рубля для индекса красно‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​го вина (+3,7%), 609,93 рубля - для индекса белого вина (+8,8%), 598,98 рубля - для индекса игристого вина (+8,2%).

Как заявил процитированный в пресс-релизе директор по развитию индексных продуктов Московской биржи Сергей Голованев, российский рынок вина достиг той стадии, когда появление ценовых индексов способно позитивно повлиять на его дальнейшее развитие. "Опираясь на ценовые индикаторы, виноделы могут планировать закупку сырья и производство, поставщики - определять оптимальные сроки хранения и продажи. Для достижения повышенной точности и актуальности индексов вина мы разрабатывали их структуру таким образом, чтобы целиком покрыть отраслевой ассортимент, доступный покупателям на полках супермаркетов. В перспективе наши индикаторы могут лечь в основу разработки производных финансовых инструментов на вино, а также позволят оценивать доходность инвестиций в винодельческие предприятия", - сказал он.

По словам руководителя управления категории "Вино" торговой сети "Перекресток" Натальи Шестак, на полках сети - более 330 позиций российских брендов. В прошлом году продажи российских вин увеличились на 37%.

X5 Group Московская биржа Перекресток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эксперты допускают новый кризис судоходства из-за ситуации на Ближнем Востоке

ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма

ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма

Петропавловск-Камчатский порт перешел в собственность РФ

Цены на нефть продолжают расти на опасениях по поводу поставок

Цены на нефть продолжают расти на опасениях по поводу поставок

Китайская СNNC возглавит консорциум по строительству еще одной АЭС в Казахстане

"Росатом" возглавит консорциум строительства первой АЭС в Казахстане

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Цены на нефть резко растут на атаке Израиля по Ирану, Brent у $75,2 за баррель

Венгрия и Словакия выступят против отказа от энергоресурсов РФ

ЕС вводит с 1 июля новые пошлины на сельхозтовары и удобрения из РФ и Белоруссии

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана163 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6561 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });