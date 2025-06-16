Суд прекратил производство по групповому иску держателей евробондов ГТЛК

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы прекратил производство по коллективному иску держателей еврооблигаций ГТЛК, приняв отказ от требований со стороны управляющей компании "Первая" и представителя группы инвесторов Антона Павлючука. В определении, опубликованном в картотеке дел, отмечено, что решение по групповому иску не лишает лиц из этой группы права обратиться в арбитражный суд за защитой своих прав и интересов.

Коллективный иск от имени группы физлиц был подан два года назад, в июне 2023 года. К нему присоединились и юрлица (ООО "Солид-НК", "Софтлайн", "Ингосстрах" и др.). Ответчиками по иску выступали ГТЛК и Национальный расчетный депозитарий (НРД), в качестве третьих лиц - GTLK Europe и GTLK Europe Capital DAC, выпускавшие евробонды. Всего GTLK Europe и GTLK Europe Capital разместили шесть выпусков долларовых еврооблигаций общей номинальной стоимостью $3,25 млрд. Ситуация с выплатами по евробондам ГТЛК стала одной из самых сложных для российского рынка. До середины 2023 года компания оставалась одной из немногих, кто не решил вопрос с доведением выплат до российских держателей еврооблигаций (большинство заемщиков с середины 2022 года платили держателям в РФ в рублях через НРД или обменивали евробонды на замещающие локальные облигации). В августе 2023 года компания начала осуществлять купонные выплаты в рублях держателям, чьи права учитываются российскими депозитариями, а в октябре совет директоров ГТЛК одобрил замещение всех шести выпусков евробондов локальными облигациями. Процесс замещения еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, компания завершила в декабре 2023 года.

Состав группы истцов периодически обновлялся: часть отказалась от своих требований, ряд держателей присоединились к иску по ходу рассмотрения. В феврале 2024 года на заседании суда впервые прозвучала информация о возможности заключения мирового соглашения, факт соответствующих п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ереговоров впоследствии подтверждали представители обеих сторон.

В минувшем ноябре об отказе от исковых требований заявил Антон Павлючук, действовавший в защиту прав и интересов группы лиц. После этого суд дважды переносил разбирательство, указывая на обязанность представителя группы уведомить о своем отказе от иска тех, кто присоединился к коллективному требованию. В апреле этого года об отказе от требований также заявила УК "Первая".

Параллельно, в апреле текущего года, часть группы истцов проголосовала за замену своего представителя на индивидуального предпринимателя Андрея Кинякина, говорится в судебном определении. Его не было в первом составе коллектива держателей евробондов ГТЛК: права требования невыплаченных процентов один из истцов уступил Кинякину в октябре 2024 года, отметил суд. Замену представителя истцов он не утвердил. "Для суда не очевидно наличие действительного волеизъявления всех заинтересованных участников группы на совершение указанного процессуального действия при наличии обоснованных сомнений участвующих в деле лиц в части выбора новой кандидатуры остальными членами группы", - говорится в определении.

"Суд исходит из того, что лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, подавшее заявление об отказе от иска (то есть Антон Павлючук - ИФ), выполнило действия по уведомлению лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, но указанные лица в течение установленного срока не произвели замену другим лицом, в связи с чем суд принимает отказ от иска и прекращает производство по делу о защите прав и законных интересов группы лиц, что не лишает лиц из этой группы права обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов", - говорится в определении. Решение суда датировано 6 июня, оно может быть обжаловано в течение месяца с этого момента.