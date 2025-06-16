TP-Link сократил штат подразделения по разработке чипов в Шанхае

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Китайский производитель сетевого оборудования TP-Link уволил большую часть сотрудников шанхайского подразделения, занимающегося разработкой чипов для Wi-Fi роутеров, пишет South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, причиной для увольнений стали проблемы в разработке новых чипов. В частности, одна модель не смогла пройти финальное тестирование.

Общее число уволенных сотрудников не называется. Представители TP-Link не ответили на запрос SCMP о комментарии.

Ранее СМИ писали, что в декабре прошлого года власти США начали расследование в отношении TP-Link из-за потенциальных рисков для национальной безопасности. Также власти подозревают компанию в искусственном занижении цен с целью увеличения доли рынка.

TP-Link была основана в 1996 году, её продукция продается более чем в 170 странах. На американский рынок компания вышла в 2008 году. В прошлом году она контролировала 60% рынка потребительских роутеров в США, по данным властей. Сама компания утверждает, что доля существенно ниже - 36,5%, согласно исследованию фирмы Circana.