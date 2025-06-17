Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры и подросшей нефти (фьючерс на Brent превысил $73,5 за баррель), а также сохраняющихся опасений затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине и санкционных рисков в отношении России. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов подрос на 0,1%, лидируют акции "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "Газпрома" (+0,2%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2740,07 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 июня, составляет 78,5067 руб. (-49,61 копейки).

Подорожали также акции "МТС" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Северстали" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Норникеля" (-0,5%), "ВК" (-0,5%), "НЛМК" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп не будет подписывать заявление G7 по ситуации с Израилем и Ираном, в котором страны "семерки" призывают обе стороны защищать мирных граждан, сообщил в понедельник телеканал CBS News со ссылкой на источники. "Журналисты получили доступ к черновому варианту заявления G7 по Ирану. Трамп не собирается подписывать этот документ", - пишет издание со ссылкой на американского чиновника. Источники сообщили CBS News, что президент США намерен продолжить работу над тем, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.

По данным издания, в черновом варианте заявления речь идет о мониторинге ядерной программы Ирана, призыве к Ирану и Израилю защищать мирных граждан и подтверждении приверженности миру.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

США не присоединятся к Израилю для нанесения ударов по Ирану, сообщила корреспондент CBS Дженнифер Джейкобс в социальных сетях, ссылаясь на официальных представителей администрации. "По словам американских официальных лиц, несмотря на сообщения о том, что президент Трамп попросил СНБ и оперативный центр быть готовыми к проведению совещания, США не присоединяются к Израилю в его наступательной военной операции", - говорится в сообщении.

Президент США Трамп в понедельник заявил, что не исключает новых антироссийских санкций. "Это может произойти", - сказал глава Белого дома журналистам "на полях" саммита G7, отвечая на вопрос о возможности новых ограничений против Москвы.

Ранее в июне Трамп говорил, что пока не принял решение о том, одобрит ли он "очень сильный законопроект", подготовленный сенаторами республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и демократом Ричардом Блюмменталем. При этом Трамп отметил, что решение о санкциях является его прерогативой, "это будет зависеть от меня, а не от Конгресса".

Ранее Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, он предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

Тем временем, Совет ЕС принял в понедельник постановление о продлении на год, до 23 июня 2026 года, ограничительных мер в отношении РФ, введенных в июне 2014 года в связи с присоединением Крыма к России. Пакет санкций включает запреты на импорт продукции из Крыма и Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из этих территорий. В документе повторяется позиция ЕС о непризнании перехода Крыма и Севастополя в состав РФ.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, накануне рынок акций откатился вниз после волны геополитических новостей с Ближнего Востока и фиксации прибыли участниками рынка на фоне охлаж‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​дения нефтяных котировок. Индекс МосБиржи на утреннем подъеме протестировав локальную восходящую трендовую линию в районе 2758 пунктов, но затем откатился ниже 2740 пунктов, при этом активность торгов была невысокой в условиях затянувшихся неопределенностей.

По итогам телефонных переговоров президенты США и России подтвердили, что стремятся к скорейшему завершению конфликта Израиля и Ирана, а по Украине вопрос новых переговоров отложен на период после 22 июня. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что готовящийся 18-й пакет санкций ЕС против России станет "одним из наиболее мощных" и будет направлен на то, чтобы побудить Москву согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине ради проведения полноценных переговоров. Особое внимание Евросоюз уделил мерам против ведущих игроков российской нефтяной отрасли, а некоторые ограничения могут коснуться и третьих стран. ЕС также не скрывает своей стратегической цели полностью отказаться от российских энергоресурсов: по нефти уже в ближайшее время, а по газу - в течение следующего года. Ожидается, что новый пакет будет принят в ближайшие дни и может усилить давление на отдельные российские активы.

Инвесторы в ближайшие дни будут сфокусированы на геополитических новостях, касающихся ситуации на Ближнем Востоке, статистике по ВВП и международным резервам РФ, способную повлиять на рубль и ОФЗ, а также на волну собраний акционеров и дивидендные решения ряда эмитентов. Эти факторы станут определяющими для динамики рынка в ближайшие дни.

Индекс МосБиржи приостановил рост возле зоны сопротивления и остается ниже 10-дневной EMA, которая сместилась к 2766 пунктам. Медианный индекс силы "медведей" по EMA-10 снизился до минус 42,1 пункта, что указывает на некоторое ослабление давления продавцов по сравнению с прошлой неделей, однако инициативу на рынке по-прежнему удерживают "медведи". Такая техническая картина формирует риски дальнейшего снижения к поддержке в районе 2700 пунктов, а при ухудшении внешнего фона - к 2500 пунктам, считает аналитик. Пока у рынка отсутствуют очевидные драйверы для устойчивого разворота, поэтому консолидация с повышенной волатильностью вероятна в диапазоне 2700-2770 пунктов до появления новых значимых новостей с геополитического или сырьевого фронта, заключил Магомедов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,8-1,5% во главе с Nasdaq на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта. Инвесторы продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран четвертый день обмениваются ракетными ударами. При этом аналитики отмечают некоторое снижение опасений, что конфликт разрастется и в него окажутся вовлечены другие страны.

Как сообщили СМИ, власти Ирана через арабских посредников передали в США и Израиль сообщения о желании деэскалировать ситуацию и возобновить переговоры по своей ядерной программе с Вашингтоном. При этом иранские официальные лица заявили арабским посредникам, что Тегеран может ускорить свою ядерную программу и увеличить масштаб конфликта, если не будет перспектив вернуться к переговорам с США.

При этом в случае, если эскалация напряженности в регионе приведет к перебоям с поставками топлива, что в свою очередь вызовет рост цен и ускорение инфляции в США до 4%, фондовый индекс S&P 500 может упасть на 20% с текущего уровня к концу года, полагают аналитики RBC Capital Markets.

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне снизился до минус 16 пунктов по сравнению с минус 9,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс повысится до минус 5,5 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,4%).

На нефтяном рынке цены на азиатской сессии подросли. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве составила $73,57 за баррель (+0,5%), июльская цена фьючерса на WTI - $72,11 за баррель (+0,5%).