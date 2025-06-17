Индексы МосБиржи и РТС на открытии основной сессии торгов снизились на 0,2%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник снизился на фоне просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $73 за баррель), также сдерживают покупки санкционные риски в отношении России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов просели на 0,2%, лидируют в снижении акции ПАО "Полюс" (-1,7%), "Норникеля" (-1,1%), "ВК" (-0,8%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2731,27 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1096,14 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 июня, составляет 78,5067 руб. (-49,61 копейки).





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