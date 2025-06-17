МЭА повысило прогноз роста поставок нефти на мировой рынок в 2025 г. до 1,8 млн б/с

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Предложение нефти на мировом рынке в 2025 году увеличится до 104,9 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

С учетом увеличения оценки поставок в 2024 году на 100 тыс. б/с, до 103,1 млн б/с, темпы прироста предложения по итогам текущего года составят 1,8 млн б/с. Это на 200 тыс. б/с больше, чем прогнозировалось в майском отчете.

Оценка мирового предложения нефти на 2026 год повышена до 106 млн б/с.‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ Таким образом, МЭА ожидает, что рост поставок в следующем году составит 1,1 млн б/с (предыдущая оценка - 1 млн б/с).

С учетом прогнозируемого агентством мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,76 млн б/с, ее профицит на рынке может составить более 1,1 млн б/с.

В 2026 году МЭА ожидает спрос на нефть в мире на уровне 104,5 млн б/с. Таким образом, в следующем году профицит может увеличиться до 1,5 млн б/с.