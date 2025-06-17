МЭА сохранило прогноз достижения пика спроса на нефть к 2030 г.

Оценка спроса повышена на 100 тыс. б/с - до 105,5 млн б/с

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - МЭА по-прежнему прогнозирует, что пик спроса на нефть будет достигнут в 2030 году и составит 105,5 млн баррелей в сутки, говорится в прогнозе агентства.

Таким образом, оценка роста спроса к 2030 году повышена лишь на 100 тыс. б/с, а в сравнении с 2024 годом потребление должно вырасти к этому периоду на 2,5 млн б/с.

Достижение пика, по мнению аналитиков, обусловлено экономическим ростом ниже тренда, отягощенным глобальной торговой напряженностью и фискальными дисбалансами, а также ускоряющимся замещением нефти в секторах транспорта и производства электроэнергии.

Мировые продажи электромобилей превысили 17 млн в 2024 году и, как ожидается, будут на уровне свыше 20 млн в 2025 году, что составляет около четверти всех проданных авто, подсчитали в МЭА, полагая, что к концу десятилетия электромобили должны вытеснить 5,4 млн б/с мирового спроса на нефть. Замещение нефти также будет играть заметную роль в производстве электроэнергии, особенно в Саудовской Аравии, где замещение сжигаемой нефти природным газом и возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) приведет к крупнейшему снижению спроса на нефть среди всех стран до 2030 года.

При этом, поскольку сферы транспорта и производства электроэнергии продолжают диверсифицироваться в сторону иных видов топлива, нефтехимическая промышленность должна стать доминирующим источником роста мирового спроса на нефть с 2026 года. Рост потребления нефтехимической продукции тесно связан с растущим предложением сжиженного природного газа (СПГ). В глобальном масштабе производство полимеров и синтетических волокон потребует 18,4 млн б/с нефти к 2030 году.

Устойчивое повышение спроса на нефть на 4,2 млн б/с в развивающихся экономиках в период 2024-2030 годов контрастирует с продолжающимся сокращением в развитых экономиках. Азиатские рынки доминируют по этому показателю, причем ожидаемый рост спроса в Индии на 1 млн б/с является самым большим среди всех стран, хот‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​я рост потребления нефти в экономиках Юго-Восточной Азии также является значительным. Напротив, прогнозируется, что потребление нефти в странах ОЭСР снизится на 1,7 млн б/с к 2030 году.

Так, МЭА ожидает от Китая достижения пика потребления в 2030 году на уровне 16,7 млн б/с - такой же уровень спроса, как и в 2025 году, хотя в пределах пятилетки возможен рост до 16,9 млн б/с. Причиной такого прогноза является рост числа электромобилей, грузовиков, работающих на СПГ, развитие железных дорог и структурные сдвиги в экономике. По сравнению с предыдущим прогнозом оценка понижена на 1,4 млн б/с.

Осенью прошлого года на конференции в Абу-Даби главы крупнейших нефтегазовых мэйджоров критиковали прогноз МЭА о достижении пика потребления нефти.

Так, глава ВР Мюррей Очинклосс (Murray Auchincloss) говорил, что сложно прогнозировать, когда наступит максимум потребления, но критическим является то, что каждый год происходит снижение добычи на 3-7%, и нужны инвестиции в возмещение выпадающего производства, чтобы поставить миру необходимую энергию.

Глава Shell Ваель Саван замечал, что импульс для роста спроса на нефть всё еще присутствует, отметив, что на некоторых рынках действительно скоро произойдёт пик спроса, но есть другие, которые наращивают потребление энергии, особенно, нефти.

Глава ENI Клаудио Дескальци также говорил о недостатке инвестиций в добычу, что может привести к дефициту предложения - не к пику потребления, а пику цен на нефть и газ.

Глава трейдера Vitol Рассел Харди подчеркивал, что прогнозировать достижение пика спроса опасно - ранее сделанные оценки не оправдались. Глава другого сырьевого трейдера - Gunvor - Торбьорн Торнквист замечал, что надо обращать внимание на тип спроса - если он падает в секторе моторного топлива, то в нефтехимии - растет.