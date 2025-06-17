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РФ в 2024 году направила на поддержку автопрома более 350 млрд руб.

РФ в 2024 году направила на поддержку автопрома более 350 млрд руб.
Фото: Алексей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Более 350 млрд рублей направлено в 2024 году на поддержку и развитие российского автопрома, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"С целью наладить выпуск машин внутри страны в прошлом году направили свыше 350 млрд руб. В первую очередь на субсидирование, соответственно, производств, включая те, которые были брошены иностранными компаниями. В результате мы уже сегодня запустили 10 современных площадок. Это площадки в Тольятти, Ижевске, Москве, Санкт-Петербурге, Тульской и Калужской областях и в ряде других регионов, в том числе там, где собираются и электромобили", - сказал глава правительства во вторник в ходе стратегической сессии по развитию отрасли.

На стимулирование спроса покупателей автотехники в 2024 году было выделено около 43 млрд руб., отметил он. "Эти средства пошли на льготное кредитов‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ание и лизинг, чтобы люди могли на выгодных условиях приобретать именно новые автомобили. Благодаря такой обширной государственной поддержке их выпуск в прошлом году увеличился почти на треть, почти до 830 тыс. штук. Среди них - не только машины для частных поездок, но и коммерческий транспорт, автобусы, грузовики, которые необходимы бизнесу для продуктивной работы", - заявил премьер.

По его словам, поставки автомобилей из дружественных стран в прошлом году поддержали российский авторынок, который занял четвертое место в Европе по числу проданных новых автомобилей. "Для укрепления технологического суверенитета важно расширять промышленные мощности, увеличивать выпуск отечественного автотранспорта, в том числе работающего на альтернативных видах топлива, на электричестве, на сжатом и сжиженном газе", - добавил Мишустин

Михаил Мишустин
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