Поиск

Мировые банки увеличили финансирование ископаемого топлива более чем на 20% в 2024 г.

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие мировые банки увеличили финансирование ископаемого топлива более чем на 20% в 2024 году, изменив тенденции последних лет, пишет Financial Times со ссылкой на исследование, подготовленное коалицией групп климатических активистов, координируемых Rainforest Action Network.

Согласно ежегодному отчету, опубликованному на сайте Rainforest Action Network, 65 крупнейших по размеру активов мировых банков увеличили финансирование в этой сфере на $162 млрд - до $869 млрд.

В исследовании учитывалось финансовое участие каждого банка в операциях корпоративного кредитования и андеррайтинга, включая проектное финансирование компаний, вовлеченных в добычу, транспортировку, передачу, распределение, сжигание, продажу или хранение любого ископаемого топлива или электроэнергии, производимой с его использованием.

Размер финансирования ископаемого топлива не сократился впервые с 2021 года, когда на климатическом саммите ООН в Глазго многие ведущие банки объявили о поддержке целей по достижению нулевого уровня выбросов углерода.

В рейтинге Rainforest Action Network лидирующую позицию сохранил JPMorgan, увеличивший инвестиции в ископаемое топливо более чем на треть, до $53,5 млрд. Среди европейских банков лидером стал Barclays, нарастивший финансирование на 55%, до $35,4 млрд.

Bank of America и Citigroup увеличили поддержку более чем на $10 млрд каждый - до $46 млрд и $44,7 млрд соответственно.

Китайские банки оставались крупнейшими в мире финансистами угольной отрасли, тогда как японские играли важную роль в финансировании газового сектора.

В целом, в поддержке производства и распространения ископаемого топлива по-прежнему доминируют крупные банки США. На их долю в 2024 году пришлось $289 млрд финансирования.

С началом второго президентского срока Дональда Трампа многие американские банки отказались от целей по достижению нулевого уровня выбросов углерода, отмечает Financial Times.

С приходом новой администрации США вышли из Парижского соглашения по климату, тогда как JPMorgan, Citigroup и Bank of America покинули отраслевую группу Net-Zero Banking Alliance, поддерживаемую ООН.

Barclays Bank of America Citigroup JPMorgan
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2025

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике

ЕК предусмотрит механизмы для того, чтобы все страны отказались от энергоносителей РФ

ЕК предложила прекратить импорт газа из РФ к 17 июня 2026 года

РФ в 2024 году направила на поддержку автопрома более 350 млрд руб.

РФ в 2024 году направила на поддержку автопрома более 350 млрд руб.

ФАС направила "Газпрому" запрос о причинах снижения продаж топлива на бирже

ПМЭФ-2025

Корректировка перечня параллельного импорта в РФ ожидается в августе

Формулу акциза на сталь в РФ планируется скорректировать с января 2026 года

Формулу акциза на сталь в РФ планируется скорректировать с января 2026 года

Камчатское морское пароходство перешло в собственность РФ

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6574 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });