Мировые банки увеличили финансирование ископаемого топлива более чем на 20% в 2024 г.

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие мировые банки увеличили финансирование ископаемого топлива более чем на 20% в 2024 году, изменив тенденции последних лет, пишет Financial Times со ссылкой на исследование, подготовленное коалицией групп климатических активистов, координируемых Rainforest Action Network.

Согласно ежегодному отчету, опубликованному на сайте Rainforest Action Network, 65 крупнейших по размеру активов мировых банков увеличили финансирование в этой сфере на $162 млрд - до $869 млрд.

В исследовании учитывалось финансовое участие каждого банка в операциях корпоративного кредитования и андеррайтинга, включая проектное финансирование компаний, вовлеченных в добычу, транспортировку, передачу, распределение, сжигание, продажу или хранение любого ископаемого топлива или электроэнергии, производимой с его использованием.

Размер финансирования ископаемого топлива не сократился впервые с 2021 года, когда на климатическом саммите ООН в Глазго многие ведущие банки объявили о поддержке целей по достижению нулевого уровня выбросов углерода.

В рейтинге Rainforest Action Network лидирующую позицию сохранил JPMorgan, увеличивший инвестиции в ископаемое топливо более чем на треть, до $53,5 млрд. Среди европейских банков лидером стал Barclays, нарастивший финансирование на 55%, до $35,4 млрд.

Bank of America и Citigroup увеличили поддержку более чем на $10 млрд каждый - до $46 млрд и $44,7 млрд соответственно.

Китайские банки оставались крупнейшими в мире финансистами угольной отрасли, тогда как японские играли важную роль в финансировании газового сектора.

В целом, в поддержке производства и распространения ископаемого топлива по-прежнему доминируют крупные банки США. На их долю в 2024 году пришлось $289 млрд финансирования.

С началом второго президентского срока Дональда Трампа многие американские банки отказались от целей по достижению нулевого уровня выбросов углерода, отмечает Financial Times.

С приходом новой администрации США вышли из Парижского соглашения по климату, тогда как JPMorgan, Citigroup и Bank of America покинули отраслевую группу Net-Zero Banking Alliance, поддерживаемую ООН.