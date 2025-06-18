"Роснефть" и "Росатом" подпишут долгосрочный контракт на атомный ледокол

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Росатом" и "Роснефть" планируют подписание долгосрочного контракта на атомный ледокол, который будет закреплен за проектом "Восток Ойл". Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал специальный представитель госкорпорации "Росатом" по Арктике, заместитель председателя Госкомиссии по развитию Арктики Владимир Панов.

"Компания "Роснефть" реализует на севере Красноярского края масштабный проект "Восток Ойл". Планируется к подписанию первый долгосрочный контракт на атомный ледокол, который будет закреплен за проектом", - сказал он.

"Восток Ойл" является флагманским активом "Роснефти", он предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Периметр проекта в 2024 году расширился с 52 до 60 лицензионных участков, ресурсная база увеличилась до 7 млрд т нефти.

В настоящее время "Роснефть" продолжает опытно-промышленную разработку Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений, начата пробная добыча на Пайяхском и Ичемминском, организован автовывоз нефти. Продолжается строительство магистрального нефтепровода "Ванкор - Пайяха - Бухта Север". Выполнена большая часть работ по укладке резервной нитки перехода нефтепровода через реку Енисей. В высокой степени готовности находится строительство двух грузовых причалов, а также причала для портового флота на терминале "Порт "Бухта Север".