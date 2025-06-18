"Росатом" рассчитает размер субсидии ледокольной проводки в летне-осенний период

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Тарифы на ледокольные услуги в летне-осенний период навигации на Северном морском пути будут субсидироваться.

"Субсидия на ледокольную проводку в летне-осенний период точно будет - это решение принято. Ее размер сейчас рассчитывается с тем, чтобы включить субсидию в финансово-экономическую модель СМП", - рассказал в интервью "Интерфаксу" специальный представитель госкорпорации "Росатом" по Арктике, заместитель председателя Госкомиссии по развитию Арктики Владимир Панов.

"Нам нужны конкурентные тарифы, позволяющие везти по СМП не только быстрее и короче, но также выгодней, чем через Суэцкий канал", - добавил он.

По его словам, за последние два года фиксируются рекордные значения перевозки российских грузов в летне-осенний период, компании выбирают восточный маршрут по СМП вместо более традиционного через Суэцкий канал. "Это привело к тому, что впервые на востоке СМП стали нести дежурство атомные ледоколы для обеспечения безопасности таких рейсов. Если летом и осенью можно говорить о сформировавшейся грузовой базе и становлении регулярных перевозок, то зимой и весной судоходство на восток пока не носит регулярный характер", - отметил он.

Говоря об обеспечении регулярности перевозок на восточном участке Севморпути в зимне-осенний период, он отметил, что есть ряд моментов, которые, придется донастраивать. "Напомню, за основу берется караванная система. Но караван пойдет со скоростью самого медленного судна. Значит, возникает проблема стандартизации арктического судоходства. Затем поднимется вопрос оптимального расписания движения: грузовые суда не могут ждать на рейде несколько дней, когда караван соберется. Это тоже непростая задача, она решаемая. Думаю, в ходе обсуждения с грузоотправителями мы сумеем выработать оптимальные для всех схемы, решения, расписания", - сказал он.

"Пока в рамках финансово-экономической модели развития СМП рассматриваются сценарии, предусматривающие вывоз продукции с арктических проектов преимущественно в западном направлении. Затем планируется плавный переход к круглогодичной навигации в восточном секторе", - сказал Панов.

Президент РФ Владимир Путин по итогам поездки в Мурманск в марте 2025 года поручил до 1 августа принять решения, обеспечивающие конкурентоспособность тарифов на ледокольную проводку судов по Севморпути, в том числе предусмотреть субсидирование стоимости услуг ледокольного флота при выполнении транзитных рейсов в летне-осенний период.



