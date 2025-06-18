Запасы нефти в США упали более чем на 11 млн баррелей, максимально за год

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе рухнули на 11,473 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Это рекордное падение запасов с июня прошлого года.

Эксперты в среднем прогнозировали гораздо более умеренное снижение резервов нефти, на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 13 июня, увеличились на 209 тыс. баррелей, дистиллятов - на 514 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на прошлой неделе на 995 тыс. баррелей после снижения на 403 тыс. баррелей неделей ранее.