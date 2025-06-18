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Цены на бензин в РФ с 10 по 16 июня выросли на 0,11%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 10 по 16 июня выросли на 0,11% после повышения на 0,07% с 3 по 9 июня и на 0,11% с 27 мая по 2 июня, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 16 июня увеличились на 2,82% (общая инфляция за этот период составила 3,64%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 16 июня была на уровне 60,00 руб. (на 9 июня - 59,94 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 56,78 руб. (56,73 руб.), АИ-95 - 62,04 руб. (61,97 руб.), АИ-98 - 84,28 руб. (84,19 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ за неделю символически подешевело на 0,01% после того как росли на 0,07% с 3 по 9 июня и на 0,05% с 27 мая по 2 июня. С начала года дизтопливо подорожало на 1,76%. Средняя цена ДТ в стране на 16 июня составляла 71,43 руб. за литр (неделей ранее - 71,44 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
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