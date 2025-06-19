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Минэнерго призвало "Газпром" использовать газ независимых производителей для Восточной системы газоснабжения

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго призывает "Газпром" (MOEX: GAZP) использовать газ независимых производителей для заполнения "Восточной системы газоснабжения" (ВСГ).

"Что касается перемычек (речь шла о перемычке Белогорск-Хабаровск, которая соединит "Силу Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" - ИФ), газовый потенциал Восточной Сибири, и здесь я хотел бы к "Газпрому" обратиться, надо полностью реализовывать, и в том числе газ независимых производителей использовать", - сказал первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе выступления на ПМЭФ.

"Если мы можем 15-20 лет использовать газ независимых, чтобы отсрочить какой-то capex, и не тащить на 5 тысяч километров какую-то часть газа, нужно максимально использовать эту возможность с пониманием полной окупаемости инфраструктуры - то есть она не должна быть бесплатная, с обеспечением параметров газа по составу, которые нужны и на Амурский ГПЗ, и в системе, и по контрактам с Китаем, но чтобы максимально использовать наш потенциал", - подчеркнул чиновник.

"Газпром" реализует проект развития газотранспортной инфраструктуры и системы газоснабжения и газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока, его важнейшей частью является создание системы магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения". Первоочередным этапом ВСГ является строительство газопровода "Белогорск - Хабаровск", который соединит "Силу Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток.

Минэнерго Газпром Сила Сибири Сахалин Хабаровск Владивосток
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