Сборы страховщиков по договорам ОСАГО в I квартале выросли на 1,4%, выплаты снизились на 1%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сборы российских страховщиков по договорам ОСАГО увеличились на 1,4% в I квартале 2025 года к уровню I квартала 2024 года и достигли 73,9 млрд рублей, согласно данным Банка России.

Выплаты по ОСАГО за январь-март 2025 года составили 51,7 млрд рублей, сократившись на 1%. Уровень выплат по итогам января-марта 2025 года сложился в размере 70%, годом ранее - 71,7%.

Количество заключенных в январе-марте 2025 года договоров ОСАГО превысило 10 млн, что на 14,1% больше, чем в январе-марте 2024 года.

Средняя премия по заключенным в рассматриваемом периоде договорам составила 7,4 тыс. рублей, сократившись на 11,2%, что в значительной степени связано с появлением краткосрочных полисов с низкой стоимостью.

Средняя выплата по урегулированным страховым случаям выросла на 33,1% до 102,2 тыс. рублей.

Количество заявленных страховых случаев достигло 560,6 тыс., сократившись на 13,8%. Количество урегулированных страховых случаев, по которым были осуществлены окончательные страховые выплаты, - 495,1 тыс., показатель сократился на 18,8% к уровню I квартала 2024 года.

Число отказов в страховой выплате составило 13,6 тыс., что на 7,6% меньше, чем в январе-марте 2024 года.

На долю десятки страховщиков-лидеров по сбору премий по ОСАГО пришлось 85,9% всех премий, годом ранее - 88%.

Состав десятки лидеров покинула "СК "Согласие", переместившись с 10-го места на 11-е. В то же время в группу вошла СК "Астро-Волга", переместившись с 11-го места на 10-е. Первые 8 компаний группы сохранили свои позиции в списке лидеров.

В составе десятки лидеров по сборам в ОСАГО 5 компаний продемонстрировали положительную динамику изменения этого показателя, 5 - отрицательную. Значительнее всего среди десятки лидеров объем премий вырос у "СК "Астро-Волга" - на 83,9%. Самое сильное сокращение премий по ОСАГО наблюдалось у АО "СОГАЗ" - на 18,1%.

Лидером сектора ОСАГО по итогам I квартала 2025 года стало АО "АльфаСтрахование". Рыночная доля компании в рассматриваемом периоде составила 16,2% (годом ранее - 15,5%). Объем премий, собранный компанией, составил почти 12 млрд руб., увеличившись на 6,3%.

Компании-лидеры по сбору премий по ОСАГО по итогам января-марта 2025 года: