Сборы страховщиков по договорам ОСАГО в I квартале выросли на 1,4%, выплаты снизились на 1%
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сборы российских страховщиков по договорам ОСАГО увеличились на 1,4% в I квартале 2025 года к уровню I квартала 2024 года и достигли 73,9 млрд рублей, согласно данным Банка России.
Выплаты по ОСАГО за январь-март 2025 года составили 51,7 млрд рублей, сократившись на 1%. Уровень выплат по итогам января-марта 2025 года сложился в размере 70%, годом ранее - 71,7%.
Количество заключенных в январе-марте 2025 года договоров ОСАГО превысило 10 млн, что на 14,1% больше, чем в январе-марте 2024 года.
Средняя премия по заключенным в рассматриваемом периоде договорам составила 7,4 тыс. рублей, сократившись на 11,2%, что в значительной степени связано с появлением краткосрочных полисов с низкой стоимостью.
Средняя выплата по урегулированным страховым случаям выросла на 33,1% до 102,2 тыс. рублей.
Количество заявленных страховых случаев достигло 560,6 тыс., сократившись на 13,8%. Количество урегулированных страховых случаев, по которым были осуществлены окончательные страховые выплаты, - 495,1 тыс., показатель сократился на 18,8% к уровню I квартала 2024 года.
Число отказов в страховой выплате составило 13,6 тыс., что на 7,6% меньше, чем в январе-марте 2024 года.
На долю десятки страховщиков-лидеров по сбору премий по ОСАГО пришлось 85,9% всех премий, годом ранее - 88%.
Состав десятки лидеров покинула "СК "Согласие", переместившись с 10-го места на 11-е. В то же время в группу вошла СК "Астро-Волга", переместившись с 11-го места на 10-е. Первые 8 компаний группы сохранили свои позиции в списке лидеров.
В составе десятки лидеров по сборам в ОСАГО 5 компаний продемонстрировали положительную динамику изменения этого показателя, 5 - отрицательную. Значительнее всего среди десятки лидеров объем премий вырос у "СК "Астро-Волга" - на 83,9%. Самое сильное сокращение премий по ОСАГО наблюдалось у АО "СОГАЗ" - на 18,1%.
Лидером сектора ОСАГО по итогам I квартала 2025 года стало АО "АльфаСтрахование". Рыночная доля компании в рассматриваемом периоде составила 16,2% (годом ранее - 15,5%). Объем премий, собранный компанией, составил почти 12 млрд руб., увеличившись на 6,3%.
Компании-лидеры по сбору премий по ОСАГО по итогам января-марта 2025 года:
|№ п/п 1 кв 2025
|№ п/п 1 кв 2024
|Наименование организации
|Премии, 1 кв 2025, млн руб.
|Доля, %
|Темп прироста (снижения), %
|Выплаты, 1 кв 2025, млн руб.
|Доля, %
|Темп прироста (снижения), %
|Уровень выплат, 1 кв 2025, %
|Уровень выплат, 1 кв 2024, %
|ИТОГО по РФ:
|73 890
|100,0
|1,4
|51 744
|100,0
|-1,0
|70,0
|71,7
|1
|1
|АО "АльфаСтрахование"
|11 981
|16,2
|6,3
|9 381
|18,1
|21,9
|78,3
|68,2
|2
|2
|САО "РЕСО-Гарантия"
|11 288
|15,3
|1,3
|6 447
|12,5
|-6,2
|57,1
|61,7
|3
|3
|СПАО "Ингосстрах"
|10 765
|14,6
|0,1
|8 171
|15,8
|-8,0
|75,9
|82,6
|4
|4
|САО "ВСК"
|7 011
|9,5
|-4,0
|6 041
|11,7
|-1,9
|86,2
|84,3
|5
|5
ПАО СК
|5 830
|7,9
|-8,0
|3 651
|7,1
|-1,4
|62,6
|58,5
|6
|6
|АО "СОГАЗ"
|4 149
|5,6
|-18,1
|2 996
|5,8
|-1,7
|72,2
|60,2
|7
|7
|АО "Т-Страхование"
|3 448
|4,7
|-12,4
|2 119
|4,1
|-15,4
|61,5
|63,7
|8
|8
|ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
|3 309
|4,5
|-2,7
|2 429
|4,7
|8,2
|73,4
|66,0
|9
|9
|АО "ГСК "Югория"
|3 222
|4,4
|4,5
|1 990
|3,8
|-11,1
|61,8
|72,6
|10
|11
|АО "СК "Астро-Волга"
|2 444
|3,3
|83,9
|944
|1,8
|-3,5
|38,6
|73,6
|ИТОГО по 10-ке
|63 446
|85,9
|-0,3
|44 169
|85,4
|-0,4
|69,6
|69,7