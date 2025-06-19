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Сборы страховщиков по договорам ОСАГО в I квартале выросли на 1,4%, выплаты снизились на 1%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сборы российских страховщиков по договорам ОСАГО увеличились на 1,4% в I квартале 2025 года к уровню I квартала 2024 года и достигли 73,9 млрд рублей, согласно данным Банка России.

Выплаты по ОСАГО за январь-март 2025 года составили 51,7 млрд рублей, сократившись на 1%. Уровень выплат по итогам января-марта 2025 года сложился в размере 70%, годом ранее - 71,7%.

Количество заключенных в январе-марте 2025 года договоров ОСАГО превысило 10 млн, что на 14,1% больше, чем в январе-марте 2024 года.

Средняя премия по заключенным в рассматриваемом периоде договорам составила 7,4 тыс. рублей, сократившись на 11,2%, что в значительной степени связано с появлением краткосрочных полисов с низкой стоимостью.

Средняя выплата по урегулированным страховым случаям выросла на 33,1% до 102,2 тыс. рублей.

Количество заявленных страховых случаев достигло 560,6 тыс., сократившись на 13,8%. Количество урегулированных страховых случаев, по которым были осуществлены окончательные страховые выплаты, - 495,1 тыс., показатель сократился на 18,8% к уровню I квартала 2024 года.

Число отказов в страховой выплате составило 13,6 тыс., что на 7,6% меньше, чем в январе-марте 2024 года.

На долю десятки страховщиков-лидеров по сбору премий по ОСАГО пришлось 85,9% всех премий, годом ранее - 88%.

Состав десятки лидеров покинула "СК "Согласие", переместившись с 10-го места на 11-е. В то же время в группу вошла СК "Астро-Волга", переместившись с 11-го места на 10-е. Первые 8 компаний группы сохранили свои позиции в списке лидеров.

В составе десятки лидеров по сборам в ОСАГО 5 компаний продемонстрировали положительную динамику изменения этого показателя, 5 - отрицательную. Значительнее всего среди десятки лидеров объем премий вырос у "СК "Астро-Волга" - на 83,9%. Самое сильное сокращение премий по ОСАГО наблюдалось у АО "СОГАЗ" - на 18,1%.

Лидером сектора ОСАГО по итогам I квартала 2025 года стало АО "АльфаСтрахование". Рыночная доля компании в рассматриваемом периоде составила 16,2% (годом ранее - 15,5%). Объем премий, собранный компанией, составил почти 12 млрд руб., увеличившись на 6,3%.

Компании-лидеры по сбору премий по ОСАГО по итогам января-марта 2025 года:

№ п/п 1 кв 2025№ п/п 1 кв 2024Наименование организацииПремии, 1 кв 2025, млн руб.Доля, %Темп прироста (снижения), %Выплаты, 1 кв 2025, млн руб.Доля, %Темп прироста (снижения), % Уровень выплат, 1 кв 2025, %Уровень выплат, 1 кв 2024, %
ИТОГО по РФ:73 890100,01,451 744100,0-1,0 70,071,7
11АО "АльфаСтрахование"11 98116,26,39 38118,121,9 78,368,2
22САО "РЕСО-Гарантия"11 28815,31,36 44712,5-6,2 57,161,7
33СПАО "Ингосстрах"10 76514,60,18 17115,8-8,0 75,982,6
44САО "ВСК"7 0119,5-4,06 04111,7-1,9 86,284,3
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ПАО СК

"Росгосстрах"

5 8307,9-8,03 6517,1-1,4 62,658,5
66АО "СОГАЗ"4 1495,6-18,12 9965,8-1,7 72,260,2
77АО "Т-Страхование"3 4484,7-12,42 1194,1-15,4 61,563,7
88ПАО "Группа Ренессанс Страхование"3 3094,5-2,72 4294,78,2 73,466,0
99АО "ГСК "Югория"3 2224,44,51 9903,8-11,1 61,872,6
1011АО "СК "Астро-Волга"2 4443,383,99441,8-3,5 38,673,6
ИТОГО по 10-ке63 44685,9-0,344 16985,4-0,4 69,669,7

ЦБ РФ Банк России АО "АльфаСтрахование" ОСАГО
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