Нефть Brent подорожала до $78,3 за баррель

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть значительно ускорили рост вечером в четверг.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:33 по московскому времени поднимается на $1,6 (2,09%), до $78 за баррель.

Контракты на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $1,84 (2,45%), до $76,98 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В центре внимания рынка остаются планы США по участию в ирано-израильском конфликте и вероятность перебоев с поставками из региона, который добывает примерно треть нефти в мире.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что пока не принял окончательное решение, как решать иранскую проблему. Он повторил, что не исключает возобновления переговоров. При этом Трамп отметил, что итогом должны стать гарантии, что у страны не будет ядерного оружия.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что если геополитическая ситуация вернется в норму, цена Brent может опуститься в район $60 за баррель в четвертом квартале этого года. При этом, если случатся перебои поставок из Ирана, котировки могут подскочить выше $90 за баррель.

Наибольшую обеспокоенность участников рынка вызывает угроза ограничения судоходства в Ормузском проливе, которое может привести к существенным перебоям в отгрузках нефти.

В частности, глава Shell Ваэль Саван в четверг заявил, что эскалация ближневосточного конфликта может оказать огромное влияние на мировую торговлю. "Если по какой-либо причине эта артерия будет заблокирована, это окажет огромное влияние на мировую торговлю (...). У нас есть планы на случай ухудшения ситуации", - сказал он, выступая на мероприятии в Токио.



