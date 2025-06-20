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Дмитриев призвал менять "долговой менталитет" в сторону популяризации акционерных денег

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сложившийся в России перекос в пользу долгового финансирования нужно менять, популяризируя привлечение средств через акционерный капитал, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Вообще очень важная дискуссия, чтобы в России было не только долговое финансирование, а и акционерное финансирование. Это вроде тривиальный такой пункт, но все равно в России менталитет - это менталитет долгового финансирования", - сказал Дмитриев, выступая на сессии ПМЭФ-2025, посвященной IPO госкомпаний и привлечению иностранных инвесторов на фондовый рынок.

"Как это продвинуть? Ну, во-первых, помнить, что величайшие наши технологические компании, это и "Тинькофф", и "Яндекс", и "Авито", другие, они все построены на акционерные деньги. То есть важно понимать: в основе технологических компаний типично акционерные деньги. Второе. Очень важно понимать вот этот менталитет акционерного успеха. Потому что во многих западных странах люди понимают - я вложил в рынок, и это долгосрочный успешный инструмент сохранения, приумножения средств. У нас пока такого понимания нет", - подчеркнул глава РФПИ.

"Здесь важны мотивации не только для менеджмента, но и мотивация правильная для инвесторов, в том числе для пенсионных фондов. Потому что нам тоже, например, как госфонду не хочется совершить какую-то ошибку в акционерном капитале, и, соответственно, иметь соответствующие последствия. Поэтому вот этот вопрос мотивации тоже здесь явно присутствует", - подчеркнул глава РФПИ.

Дмитриев также предложил подумать о развитии индексных фондов. Он напомнил историю BlackRock, который сделал ставку на индексные фонды и стал самой большой инвестиционной компанией в мире, собрав "сумасшедшее количество денег". "Поэтому индексные фонды - мы здесь готовы работать как РФПИ в этом направлении", - сказал Дмитриев.

Кирилл Дмитриев РФПИ
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