"Россети" ожидают финрезультаты этого года не хуже 2024-го

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Финпоказатели ПАО "Россети" в этом году должны быть "не хуже" итогов 2024 года, сообщил глава компании Андрей Рюмин журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025.

"В прошлом году убыток был на фоне "бумажных" операций - это обесценение активов, изменение котировок акций дочерних компаний. Я думаю, что (финансовые - ИФ) показатели этого года должны быть не хуже, чем показатели 2024 года", - сказал он.

"Если убрать все неденежные операции, мы, безусловно, прогнозируем прибыль", - сообщил Рюмин.

Как сообщалось, чистый убыток ПАО "Россети" по РСБУ в 2024 г. составил 294,84 млрд руб. против чистой прибыли 320,39 млрд руб. в 2023 г. "Основное влияние на финансовый результат оказало признание убытка от обесценения основных средств и капитальных вложений в размере 331,2 млрд рублей, а также переоценка финансовых вложений в размере 123,1 млрд рублей. Данные операции носят неденежный характер и обусловлены соблюдением правил формирования бухгалтерской отчетности", - отмечали "Россети" в комментарии "Интерфаксу".

Как пояснили в компании, без учета этих факторов "Россети" получили бы прибыль в размере 133,7 млрд руб.

По МСФО компания также получила убыток - 116,86 млрд руб. против прибыли в размере 161,3 млрд руб. годом ранее.

Показатель EBITDA компании составил 519,4 млрд руб. против 528,23 млрд руб. в 2023 году.

"Ключевое влияние на консолидированный финансовый результат оказало признание убытка от обесценения основных средств в сумме 387,5 млрд рублей и рост процентных расходов по финансовым обязательствам более чем на 70%. Признание убытка от обесценения связано, в основном, с увеличением ставки дисконтирования, обусловленное ростом рыночных процентных ставок в 2024 году", - поясняли в компании, комментируя показатели по МСФО.

"Без учета фактора обесценения основных средств операционная прибыль за 2024 год составила 294,5 млрд рублей, чистая прибыль - 193,6 млрд рублей", - добавили в "Россетях".

"Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 г. была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.