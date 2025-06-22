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ЦБ сейчас больше уверен в устойчивости снижения инфляции, но надо больше гарантий

ЦБ сейчас больше уверен в устойчивости снижения инфляции, но надо больше гарантий
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сейчас больше уверен в устойчивости замедления инфляции, но нужно больше гарантий, чтобы не произошло разворота тренда, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Недельные цифры, действительно, показывают существенное снижение инфляции, но мы видим, что люди оценивают и текущую инфляцию, и инфляционные ожидания остаются еще высокими. И нам надо быть уверенными, что инфляция снижается устойчиво, то есть она не развернется вспять. Если вспомнить начало 2024 года, у нас тоже инфляция начала снижаться, а потом она резко стала ускоряться и в конце года вышла на двузначные темпы, почему нам пришлось повышать ставки, чтобы остановить такой ускоренный темп роста цен. Мы сейчас более уверены, что это устойчивые тренды, но нужно, чтобы они, действительно, были устойчивыми. Вы видите, что мы уже начали снижать ставку, и будем надеяться, что тенденция будет складываться таким образом, что они не развернутся вспять и люди действительно на себе почувствуют, что цены перестали так быстро расти", - сказала она ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину в кулуарах ПМЭФ-2025.

Отвечая на вопрос о рисках рецессии для российской экономики, глава ЦБ заявила, что стоит задача "пройти аккуратно между Сциллой и Харибдой".

"Замедление темпов экономического роста будет, потому что мы выходим из перегрева, достаточно высоких темпов роста, но мы считаем, что они останутся положительными в этом году. Но для того, чтобы темпы роста устойчиво росли, чтобы у нас экономика устойчиво росла, рос потенциал, нужно повышать и производительность труда, все, что называется структурными изменениями, тогда рост высокий будет без инфляционного давления", - отметила она.

ПМЭФ-2025

Министр финансов РФ Антон Силуанов также прокомментировал дискуссию, которая развернулась на форуме о рисках "переохлаждения" экономики из-за слишком высокой ключевой ставки.

"Мы с Эльвирой Сахипзадовной занимались этим вопросом и результат достигнут: инфляция снизилась, и это дает основания, как вчера Эльвира Сахипзадовна сказала, уже больше простора для возможности смягчения денежно-кредитной политики. Видим последние недельные цифры (по инфляции - ИФ) - это три сотых, четыре сотых, то есть в годовом выражении 4-5%, если взять последние недели инфляционных цифр", - сказал министр.

"Задача - достигнуть устойчивой траектории. С одной стороны, мы не должны попасть в резкое замедление и не дай бог в рецессию, с другой стороны инфляционная картина должна быть тоже под контролем. Идет много дискуссий, часть их них оказывается в публичной плоскости, в непубличной плоскости эти дискуссии идут еще жарче", - сказал Зарубину замглавы президентской администрации Максим Орешкин.

Одно из таких совещаний предваряло ПМЭФ, напомнил он. Первым президент дал слово главе Сбера Герману Грефу, затем дискуссия уже шла без его участия, сообщил Орешкин. Совещание, по его словам, длилось около трех часов.

"Все детально прошли, посмотрели, такое плотное обсуждение. Президент очень сильно вовлечен во все эти вопросы, но, конечно же, ключевые решения принимает и глава ЦБ, независимо принимает решения по ДКП, с точки зрения экономики предложения правительство очень много делает. Поэтому будем смотреть, как ситуация будет развиваться, уверен, что коллеги будут принимать правильные ответственные решения", - сказал Орешкин.

Глава ВТБ Андрей Костин также ответил на вопрос о том, не переохладили ли российскую экономику меры властей и не грозит ли ей скатывание в рецессию.

"Ну нет, еще в морозилку не положили - так еще пока, на нижней полке холодильника лежит. Так что ничего, я думаю, что нормально пройдем. Мы всегда нормально проходили", - сказал он.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Минфин РФ Антон Силуанов Максим Орешкин ВТБ Андрей Костин
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