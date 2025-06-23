Поиск

X5 приобрел логистическую компанию TopDelivery

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сервис доставки товаров 5Post, принадлежащий X5, приобрел юрлицо курьерской службы TopDelivery ООО "Интернет логистика".

Согласно данным ЕГРЮЛ, сделка была закрыта 20 июня, в результате владельцами компании стали ООО "5 Пост" (получило 99,99%) и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (0,01%).

TopDelivery - логистическая компания, специализирующаяся на доставке из интернет-магазинов по РФ. Компания основана в 2011 году. Согласно информации на сайте, сервис работает в 70 регионах РФ.

Выручка юрлица за 2024 год выросла на 7,4%, до 329,1 млн рублей. Чистая прибыль составила 698 тыс. рублей.

X5 TopDelivery 5Post
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нацбанк Белоруссии с 25 июня впервые за 2 года повышает ставку рефинансирования, до 9,75%

ПСБ подал иск к немецкой "дочке" J.P. Morgan и Commerzbank AG на 26,5 млрд руб.

ПСБ подал иск к немецкой "дочке" J.P. Morgan и Commerzbank AG на 26,5 млрд руб.

Нефть Brent подорожала до $78 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики

ЦБ сейчас больше уверен в устойчивости снижения инфляции, но надо больше гарантий

ЦБ сейчас больше уверен в устойчивости снижения инфляции, но надо больше гарантий

УК "Домодедово" возглавил бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов

ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома
ПМЭФ-2025

Страной-гостем на ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия

ПМЭФ-2025

Оргкомитет ПМЭФ сообщил о подписании соглашений на 6,3 трлн руб. участниками форума

Оргкомитет ПМЭФ сообщил о подписании соглашений на 6,3 трлн руб. участниками форума
ПМЭФ-2025

Шадаев заявил о необходимости сформулировать жёсткие условия для возврата в РФ зарубежных платформ

Шадаев заявил о необходимости сформулировать жёсткие условия для возврата в РФ зарубежных платформ
Хроники событий
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана341 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6599 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе428 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });