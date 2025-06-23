X5 приобрел логистическую компанию TopDelivery

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сервис доставки товаров 5Post, принадлежащий X5, приобрел юрлицо курьерской службы TopDelivery ООО "Интернет логистика".

Согласно данным ЕГРЮЛ, сделка была закрыта 20 июня, в результате владельцами компании стали ООО "5 Пост" (получило 99,99%) и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (0,01%).

TopDelivery - логистическая компания, специализирующаяся на доставке из интернет-магазинов по РФ. Компания основана в 2011 году. Согласно информации на сайте, сервис работает в 70 регионах РФ.

Выручка юрлица за 2024 год выросла на 7,4%, до 329,1 млн рублей. Чистая прибыль составила 698 тыс. рублей.